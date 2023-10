Anušauskas: Lietuva palaiko Izraelio pastangas atremti „Hamas“ atakas

„Lietuva, ką tikrai remia, tai Izraelio pastangas atremti teroristinės organizacijos atakas. Tą galiu užtikrintai pasakyti, – žurnalistams pirmadienį sakė ministras. – Šiuo atveju, bent jau ką Izraelis akcentuoja: Izraelis yra valstybė, HAMAS – teroristinė organizacija, savo veiksmais atskleidusi savo turinį.“

Taip jis kalbėjo savaitgalį „Hamas“ kovotojams netikėtai įsiveržus į Izraelį, o šiam surengus atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus) pažadėjo, kad Izraelis sunaikins minėtą organizaciją.

„Izraelio aviacija yra orientuota į smūgius kariniams objektams, kurie kartais išstatomi, pavyzdžiui, mokykloje. Reikia matyti, kad ta teroristinė organizacija labai stipriai dangstosi civiliais gyventojais – nebūtinai įkaitais, savo pačių tos teritorijos gyventais“, – sakė A. Anušauskas.

„Realybė tokia, kad Izraelis stengiasi išvengti civilių aukų, kita pusė nori, kad civilių aukų būtų kuo daugiau“, – pridūrė jis.

Per „Hamas“ išpuolį, skaičiuojama, žuvo daugiau nei 700 žmonių, tuo metu per antskrydžius Gazos Ruože aukų skaičius siekia per 400. Jungtinių Tautų duomenimis, nuo palestiniečių kovotojų ir Izraelio konflikto pradžios Gazos Ruože savo namus paliko daugiau kaip 123 tūkst. žmonių.