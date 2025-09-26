Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Andrius Kubilius: Europa turi pasimokyti iš Ukrainos ir greitai plėsti savo dronų gynybą

2025-09-26 18:44 / šaltinis: BNS
2025-09-26 18:44

Europos gynybos komisaras Andrius Kubilius penktadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad Europa turi pasimokyti iš Ukrainos ir greitai plėsti savo dronų gynybą Rusijos grėsmės akivaizdoje. 

Andrius Kubilius (nuotr. tv3.lt)

Europos gynybos komisaras Andrius Kubilius penktadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad Europa turi pasimokyti iš Ukrainos ir greitai plėsti savo dronų gynybą Rusijos grėsmės akivaizdoje. 

5

„Turime veikti greitai, – per interviu sakė A. Kubilius. – Ir turime veikti, pasimokydami iš Ukrainos ir kartu su Ukraina kurdami šią dronų sieną.“

A. Kubilius kalbėjosi su AFP po maždaug 10 ES gynybos ministrų derybų, kuriose jie sutarė dėl neatidėliotino poreikio susitarė sukurti „dronų sieną“, saugančią nuo Rusijos įsibrovimų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau nei trejus metus su Rusijos plataus masto invazija kovojanti Ukraina – išvysčiusi daugybę pigesnių pajėgumų Maskvos dronams aptikti ir numušti – taip pat dalyvavo derybose.

„Ukraina, prasidėjus karui, per labai trumpą laiką sukūrė akustinių jutiklių sistemą“, – AFP sakė A. Kubilius.

„Taigi manau, kad tai galime padaryti ilgai nedelsdami“, – pridūrė jis. 

Jis teigė norintis, kad Ukraina būtų „tikra partnerė šios sienos kūrime“ ir kad tai mato kaip dar vieną būdą integruoti Kyjivą į Europos gynybos stiprinimą.

Buvęs Lietuvos ministras pirmininkas teigė, kad kol kas neįmanoma pasakyti, kiek tiksliai kainuos projekto įgyvendinimas, tačiau, jo skaičiavimais, tai kainuos „kelis milijardus eurų, o ne šimtus milijardų“.

„Daugiau ar mažiau suprantame, ką turime sukurti. Kiek tai kainuos – pamatysime“, – sakė jis.

