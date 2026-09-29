Alytaus rajono vicemerui Truncei pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

Kaip teigiama bendrame Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir prokuratūros pranešime, A. Truncė, 2019–2023 m. eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui.
Anot teisėsaugos, tokiu būdu A. Truncė Alytaus rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 16 713 eurų turtinę žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Kaip nurodė STT ir prokuratūra, J. Mačys, 2019–2023 m. eidamas Kalvarijos savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. Tokiu būdu J. Mačys Kalvarijos savivaldybės administracijai galimai padarė 3 354 eurų turtinę žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Teisėsaugos duomenimis, A. Kaleinikas, 2019–2022 m. eidamas Kalvarijos savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. Tokiu būdu A. Kaleinikas Kalvarijos savivaldybės administracijai galimai padarė 2 857 eurų turtinę žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Anot STT ir prokuratūros, L. Lileikis, 2020–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Tokiu būdu L. Lileikis Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2 459 eurų turtinę žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Tyrimo duomenimis, V. Karvelis, 2019–2023 m. eidamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Tokiu būdu V. Karvelis Prienų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 10 725 eurų turtinę žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Teisėsauga nurodė, kad A. Balutienė, 2019–2023 m. eidama Jonavos rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro ir automobilio plovyklos išlaidas. Tokiu būdu A. Balutienė Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 4 342 eurų turtinę žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
L. Mediekša, kaip teigiama STT ir prokuratūros pranešime, 2019–2023 m. eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu L. Mediekša Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 20 808 eurų turtinę žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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