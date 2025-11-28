Alytaus rajone apvirto „Mercedes“ mikroautobusas: žmonės įstrigo viduje, prireikė ugniagesių

Eismo įvykis užfiksuotas apie 11 val. Atvykus ugniagesiams, mikroautobusas rastas nuvažiavęs nuo kelio ir apvirtęs ant šono.
Prispaustų žmonių nebuvo, tačiau jie negalėjo iš transporto priemonės išsilaisvinti.
Ugniagesiai laužtuvo pagalba atidarė duris, pasitelkę buksyravimo lyną – atvertė mikroautobusą ant ratų.
Eismo įvykis techninis, žmonės nenukentėjo.
