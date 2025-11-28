 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytaus rajone apvirto „Mercedes“ mikroautobusas: žmonės įstrigo viduje, prireikė ugniagesių

2025-11-28 10:57 / šaltinis: AlytusPlius
2025-11-28 10:57

Ketvirtadienį ugniagesių-gelbėtojų pagalbos prireikė Alytaus rajone, Galintėnų kaime. Buvo gautas pranešimas, kad, apvirtus mikroautobusui „Mercedes Benz“, žmonės negali iš jo išlipti.

Ugniagesiai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

0

Eismo įvykis užfiksuotas apie 11 val. Atvykus ugniagesiams, mikroautobusas rastas nuvažiavęs nuo kelio ir apvirtęs ant šono.

Prispaustų žmonių nebuvo, tačiau jie negalėjo iš transporto priemonės išsilaisvinti.

Ugniagesiai laužtuvo pagalba atidarė duris, pasitelkę buksyravimo lyną – atvertė mikroautobusą ant ratų. 

Eismo įvykis techninis, žmonės nenukentėjo.

