Tokį sprendimą kolegija priėmė išnagrinėjusi V. Valentinavičiaus skundą dėl birželį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtų jo tiesioginio vadovo pasisakymų.
Kaip BNS informavo KTU atstovas Mantas Lapinskas, universiteto rektorius Eugenijus Valatka yra gavęs Etikos kolegijos rekomendaciją, tačiau sprendimo, ar skirti papeikimą A. Lašui, dar nepriėmė.
Savo ruožtu A. Lašas BNS nurodė, jog situaciją norėtų komentuoti, kai rektorius priims sprendimą.
„Palaukime to sprendimo, pažiūrėsime, koks jis bus“, – sakė fakulteto dekanas.
A. Lašas birželio 23 dieną paskelbtame „Facebook“ įraše teigė, jog „Vytautas (Valentinavičius – BNS) sugeba konstruktyviai dirbti komandoje, bet paprastai tik trumpam“.
„Ilgainiui prasideda konfliktai, kurie sparčiu žingsniu perkeliami į teisinę kalbą ir plotmę. (...) Tada staiga dingsta visa prieš tai rodyta pagarba ir žmogus nebesivaldo“, – teigė jis.
„Akivaizdu, kad Vytautas turi didelių asmeninių ambicijų. Iš principo tai manęs negąsdina, bet gąsdina tai, jog tų ambicijų kelyje paminama visa kita“, – dėstė A. Lašas.
Dekanas taip pat teigė, kad V. Valentinavičius dėl asmeninių ambicijų nusigręžė nuo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir pasuko socialdemokratų link.
„Kaip matome, pastarieji suprato reikalo esmę ir nusprendė dosniai atsilyginti“, – rašė jis.
Kolegijos priimtame sprendime, kurį matė BNS, rašoma, jog dalis viešai paskelbtų A. Lašo teiginių peržengė profesinio vertinimo ribas ir buvo nesuderinami su akademinės bendruomenės nariams taikomais pagarbios komunikacijos standartais.
Kolegija konstatavo, kad A. Lašas savo pasisakymais pažeidė universiteto Akademinės etikos kodekse įtvirtintą pagarbos principą ir draudimą menkinti bendruomenės narių gebėjimus, pažiūras ar asmenines savybes.
Pasak kolegijos, viešame dekano įraše buvo ne tik vertinama V. Valentinavičiaus profesinė kompetencija, bet ir pateikiami kategoriški teiginiai apie jo charakterį, vertybines nuostatas bei elgesio motyvus.
Kaip netinkamų pasisakymų pavyzdžius kolegija išskyrė A. Lašo teiginius, kad V. Valentinavičius „nebesivaldo“, jo „ambicijų kelyje paminama visa kita“, taip pat užuominas apie politinius sprendimus, priimtus siekiant kandidatui „dosniai atsilyginti“.
„Tokie vieši teiginiai objektyviai gali būti suvokiami kaip menkinantys asmens orumą ir profesinę reputaciją“, – pažymėjo kolegija.
Vis dėlto ji nenustatė pakankamai duomenų konstatuoti, kad A. Lašas skleidė melagingą informaciją, vykdė mobingą ar sąmoningai siekė diskredituoti V. Valentinavičių.
Nagrinėjant skundą A. Lašas aiškino, kad kandidato į žvalgybos kontrolierius tinkamumas yra viešojo intereso klausimas, todėl jis turėjo teisę ir pareigą išsakyti savo nuomonę.
Kolegija pripažino, kad A. Lašas veikė viešojo intereso srityje, tačiau pabrėžė, jog tai nepaneigia pareigos laikytis akademinės etikos principų.
Lapkričio 6 dieną priimtame sprendime kolegija rekomendavo rektoriui pripažinti akademinės etikos pažeidimą, skirti dekanui papeikimą ir paraginti jį ateityje viešus vertinimus grįsti profesinėmis aplinkybėmis, laikytis santūrumo bei pagarbos principų.
Žvalgybos kontrolieriumi V. Valentinavičių Seimas paskyrė birželio pabaigoje, jis prisiekė liepos viduryje.
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