5 Lietuvos politikams – rimti nemalonumai

Įtarimai pareikšti Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariams Daliai Kitavičienei ir Vytautui Mikelioniui, buvusiam Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariui Gintui Jasiulioniui bei buvusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariui Algimantui Janavičiui.
„Čekiukų“ bylose įtarimai pareikšti keturiems politikams, Prienų tarybos narės byla perduota teismui
Teisėsaugos duomenimis, 2019–2023 metais Alytaus rajono tarybos nare buvusi D. Kitavičienė galėjo išlaidų apyskaitose pateikti tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui ir taip savivaldybės administracijai padaryti 1,7 tūkst. eurų žalą.
Jai pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Tuo metu tuo pačiu laikotarpiu Alytaus rajono tarybos nario pareigas ėjęs V. Mikelionis, teisėsaugos duomenimis, galėjo pateikti tikrovės neatitinkančius duomenis apie transporto išlaidas ir taip savivaldybei padaryti 2,3 tūkst. eurų žalą.
Jam taip pat pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Buvęs Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys G. Jasiulionis įtariamas išmokų avanso apyskaitose nurodęs galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro išlaidas. Teisėsaugos vertinimu, taip savivaldybei galėjo būti padaryta 746 eurų žala.
Jam pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Buvęs Kaišiadorių rajono tarybos narys A. Janavičius įtariamas 2019–2022 metais veiklos išlaidų ataskaitose pateikęs galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie transporto išlaidas ir taip savivaldybei padaręs beveik 1,2 tūkst. eurų žalą.
Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Be kita ko, teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje Prienų rajono savivaldybės tarybos narė R. Zablackienė kaltinama piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais.
Bylos duomenimis, 2019–2023 metais politikė galėjo suklastoti 33 tarybos narės išlaidų ataskaitas, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai su tarybos narės veikla susijusias kuro išlaidas.
Teisėsauga nustatė, kad tokiu būdu R. Zablackienė galėjo apgaule savo naudai įgyti beveik 6,3 tūkst. eurų Prienų rajono savivaldybės administracijos lėšų.
Ji taip pat kaltinama piktnaudžiavusi tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos. Baudžiamoji byla perduota Alytaus apylinkės teismui.
BNS rašė, kad pirmadienį vadinamojoje „čekiukų“ byloje įtarimai pateikti ir Trakų rajono merui liberalui Andriui Šatevičiui.
Ikiteisminius tyrimus atliko STT, jiems vadovauja prokuratūra.
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