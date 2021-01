Aiškėja daugiau apie jauno marijampoliečio mirtį nuo COVID-19: gretutinių lemiančių ligų neturėjo

Trečiadienio rytą pranešta apie jauno, 30–39 metų amžiaus, Marijampolės apskrities gyventojo mirtį nuo COVID-19 infekcijos. Tai – jau 14 šiai amžiaus grupei priklausiusio asmens mirtis Lietuvoje.

Kaip aiškino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovė Justina Petravičienė, nors žmogus tam tikrų ligų turėjo, bet medikai jų nenurodo kaip galėjusių turėti lemtingą vaidmenį COVID-19 ligos eigai.

„Žmogus į skubiosios pagalbos skyrių atvyko pakankamai sudėtingos būklės, todėl jai negerėjant buvo pervežtas į kitą gydymo įstaigą. Iš esmės kalbant apie gretutinius susirgimus, mes, išsiaiškinę su specialistais, vertiname, kad kaip ir galima teigti, kad tokių gretutinių ligų, kurios būtų turėjusios lemiamos įtakos COVID-19 ligos išeičiai, kaip ir nebuvo“, – aiškino ji.

Kaip tikslino NVSC atstovė, pirmiausia pacientas sausio 14 d. paguldytas į Marijampolės ligoninę, o vėliau pervežtas į Kauno kliniką, kur 26 d. mirė.

Užsikrėtimo aplinkybių išsiaiškinti nepavyko

J. Petravičienės teigimu, šiuo atveju epidemiologinė diagnostika ir užsikrėtimo aplinkybes išsiaiškinti sudėtinga, mat pacientas apie savo ligą sužinojo tik jau dėl sunkios būklės paguldytas į ligoninę.

„Kadangi jis buvo sudėtingos būklės, su juo nepavyko susikalbėti, prisiskambinti, jis tiesiog nekėlė telefono ragelio“, – kalbėjo ji.

NVSC atstovė pridūrė, kad liga vyrui ir buvo diagnozuota priėmimo skyriuje.

„Tai išties vieni baisesnių atvejų, apie kuriuos išgirdus tampa neramu, tai stipriai paveikia“, – neslėpė J. Petravičienė.

Mirė 15 vyrų ir 9 moterys

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 1278 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 24 žmonės, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Trečiadienį tokių asmenų – 4, todėl bendras mirčių skaičius – 28.

Iš viso praėjusią parą mirė 15 vyrų ir devynios moterys. Daugiausia mirusiųjų – aštuoni – priklausė 60–69 metų grupei.

Po šešis mirusius žmones priklausė 70–79 ir 80–89 metų grupėms.

Dviem mirusiesiems buvo nuo nuo 90 iki 99-erių, vienam – nuo 50 iki 59-erių, o dar vienam – nuo 30 iki 39-erių metų.

Statistikos departamentas atkreipia dėmesį, kad „per praėjusią parą mirusiųjų skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas padidėja apie 20–40 procentų“.

Iš į bendrą mirčių statistiką įtrauktų anksčiau fiksuotų keturių mirčių nuo koronaviruso buvo du vyrai ir dvi moterys. Dviem iš jų buvo nuo 70 iki 79-erių metų, po vieną mirusįjį priklausė 60–69 ir 90–99 metų grupėms.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2716 žmonės.

Ligoninėse gydoma per 1,6 tūkst. COVID-19 pacientų, 176 iš jų – reanimacijoje

Taip pat per praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 1533 žmonės. Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 179 tūkst. 212 žmonių, 123 tūkst. 562 pasveiko.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 60 tūkst. 352 žmonės, abiem dozėmis – 9666 žmonės.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1633 COVID-19 pacientai, 176 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1062 pacientams, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 100 žmonių.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 158 pacientai.

Iš viso koronavirusinei infekcijai gydyti skirtos 2722 lovos, 276 iš jų – reanimacijos intensyvios terapijos skyriuose.