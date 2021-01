Policija sako, kad gyventojai per daug atsipalaidavo ir sutelkė dar didesnes pajėgas viešose vietose – vien per vakar dėl karantino ribojimų nesilaikymo nubaudė per tris šimtus žmonių, keliuose apgręžė apie pusantro tkstančio automobilių.

Vilniuje, Žvėryno mikrorajone, prie patogios čiuožinėjimui vietos, nelengva rasti ir laisvą vietą automobiliui pastatyti. O atėjusia žiema mėgaujasi ir vaikai, ir suaugusieji. Sako karantino metu sniegas likusi viena iš nedaugelio pramogų.

„Iš pirncipo viskas suvaržyta yra, nebėra nei erdvių, kur vaikai galėtų pramogauti, tai čia vienintelis malonumas“.

„Tėvai žiūri savo vaikus, o vaikams sėdėti tiek laiko namuose, tai išprotės jie visi, vienas nuo kito“.

„Džiaugsmo tokia, kaip blykstė, kad kažką galima, pavažinėt, kai niekur nei išeit, nieko. — Arba namie, arba ant kalno? — Taip taip“.

Ir nors karantino išvarginti žmonės skuba džiaugtis žiemos malonumais, policijos pareigūnai sako, kad gyventojai sau leidžia šiek tiek per daug. Ne visuomet išlaikomi atstumai, o be to, nevisi dėvi kaukes. Dėl to ketinama štai tokias vietas kontroliuoti šiek tiek griežčiau.

„Tikimės, kad pareigūnai daugiau ir nurodyta jau jiems ir vakar, kad daugiau dėmesio skirtų tokiom vietom, perspėtų žmones, atkreiptų dėmesį, o tiems, kurie yra piktybiški, kurie nevykdo pareigūnų nurodymų, tiems teks rašyti protokolus“, – paaiškina Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

„Ar girdėjot policijos perspėjimus? — Nu, kad nelabai. — Sako žmonės per daug populiariose vietose būriuojasi, negerai. — Aš, kaip netikiu tuo karantinu, tai žinot, man vienodai“.

REKLAMA

„Jeigu visus nevietinius iš čia išvarys, mes labai džiaugsimės. — Kaip tą patikrinti? — Garbės žodžiu“.

„Jeigu taip vat bendrą vaizdą imant, tai tikrai atrodo daug, bet iš tikrųjų atstumų laikosi. Viskas normalu, skaitau, ir lauke ne taip ir pavojinga“.

„Reaguojam gerai, policijai ir reikia, čia jų darbas pykti“.

O nepaklusniausius ir į perspėjimus nereaguojančius gyventojus pareigūnai protokolais gausiai apdalino dar vakar. Dėl susibūrimų, ar kaukiu nedėvėjimo vakar nuobaudų sulaukė 200 žmonių, dar 141 gyventojas buvo nubaustas dėl to, kad važiavo iš vienos savivaldybės į kitą, neturėdami tam rimtos priežasties. Už tokius pažeidimus gresia bauda nuo 500 iki tūkstančio eurų.

Tiesa, policijos perspėjimas skambėjo griežčiau, nei vykdytas patruliavimas. Aplankius keletą populiariausių sostinės vietų, pareigūnų TV3 žinios nesutiko.

Tikrai nenorim ir negalim uždrausti žmonėms būti gryname ore, bet būtina tiesiog pasirinkti tinkamesnes vietas ir laikytis reikalavimų“, – priduria R. Matonis.

„Mes jau stengiamės kiek galima rečiau, rečiau. Čia žiūriu, kad vis vien rečiau, vakar buvom ant Tauro kalno, tai ten išvis labai susigrūdę, tai jau atvažiavom, kur mažiau žmonių“.

„Tegul žmonės pasidžiaugia kažkiek laisvės, kaip sakant, tuo karantino laikotarpiu.“

O kai kuriems žiemos pramogos baigiasi gerokai liūdniau, nei policijos nuobaudos. Vakar Telšių rajone vyras prie keturračio tempė oro padangą, ant kurios sėdėjo mergina. Jai nuvirtus į kelkraštį, lūžo bent 4 skirtingi kaulai, dėl to buvo išvežta į Klaipėdos ligoninę.

Per praėjusią parą Lietuvoje ištyrus 8 tūkstančius ėminių, nustatyti beveik pusantro tūkstančio naujų koronaviruso atvejų. Taip pat per praėjusią parą dėl koronaviruso Lietuvoje mirė 24 žmonės. Klaipėdos ligoninė pranešė, kad kovą su koronavirusu pralaimėjo ilgametis psichiatrijos gydytojas, 71-erių metų amžiaus Algirdas Narinkevičius.