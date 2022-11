Žvejyba Švenčionių rajone vyrui atsiėjo skaudžiai: piniginę paplonino nemenkai

„Prasidėjus lašišų ir šlakių nerštui vykdome aktyvią kontrolę prie lašišinių upių. Skiriame ypatingą dėmesį teritorijoms, kuriose pažeidimai labiausiai tikėtini.

Be to, kad susekti pažeidėjus būtų paprasčiau per reidus naudojame dronus, termovizorius“, – teigia Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnė Raimonda Trukanavičiūtė.

Kelias dienas spendė spąstus

Aplinkosaugininkai turėdami informacijos apie neteisėtą žvejybą Švenčionių rajono Meros upėje, kelias dienas vykdė pasalas įtariamoje vietoje. Pirmąją pasalos dieną asmenys nebrakonieriavo, todėl pasala buvo tęsiama kitą dieną.

Antrąją diena, per pasalą aplinkosaugininkai nustatė, kad vienas asmuo nudūrė lašišą ir perdavė ją kitam asmeniui, kuris iš žuvies išspaudė ikrus.

Paaiškėjus, kad asmuo nudūrė lašišą prie savo sodybos, aplinkosaugininkai apieškojo pažeidėjo ūkinius pastatus, kuriuose rado ir neteisėtai laikomą tinklą, teigiama spaudos pranešime.

Už tinklo laikymą asmeniui gali tekti sumokėti iki 200 eurų baudą ir atsisveikinti su tinklu. O už neteisėtą žvejybą, asmenims gresia baudos iki 300 eurų. Be to, teks atlyginti žalą gamtai, kuri siekia beveik 1365 eurus.

Primename, kad už neteisėtai sugautą lašišą arba šlakį taikomas 970 eurų žalos apskaičiavimo bazinis įkainis, taip pat skaičiuojama žala gamtai ir už žuvies ikrus. Jei žala šioms žuvims padaroma gamtinių rezervatų ar ichtiologinių draustinių vandens telkiniuose žalos atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant trigubą padarytos žalos žuvims apskaičiavimo bazinį įkainį.