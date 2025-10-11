Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Žinomai TV laidų vedėjai – vėžys: ragina simptomus pastebėti laiku

2025-10-11 16:30 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-11 16:30

Didžiosios Britanijos televizijos laidų vedėja ir tvarkos ekspertė Dilly Carter, žinoma iš BBC laidos „Sort Your Life Out“, neseniai pasidalijo jautriu gyvenimo etapu – kova su gimdos vėžiu privertė ją priimti skaudžius, bet būtinus sprendimus.

Vėžys (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Didžiosios Britanijos televizijos laidų vedėja ir tvarkos ekspertė Dilly Carter, žinoma iš BBC laidos „Sort Your Life Out“, neseniai pasidalijo jautriu gyvenimo etapu – kova su gimdos vėžiu privertė ją priimti skaudžius, bet būtinus sprendimus.

REKLAMA
0

Ji atvirai papasakojo apie momentą, kai suprato, jog „nebegali daugiau“, rašoma express.co.uk.

Kova su liga ir ilgas gydymo kelias

2023 metais Dilly Carter drąsiai pranešė apie savo pirmos stadijos gimdos vėžio diagnozę. Ligos priežastimi tapo operacijos metu pašalinti gimdos miomos mazgai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteriai teko iškęsti net šešių valandų trukmės sudėtingą operaciją, kurios metu gydytojams pavyko visiškai pašalinti vėžinį naviką.

REKLAMA
REKLAMA

Dilly viešai dalijosi savo gydymosi kelione, dokumentuodama dienas, praleistas ligoninėje, ir įvairius gydymo procesus. Jos atvirumas įkvėpė daugelį sekėjų, susidūrusių su panašiomis patirtimis.

REKLAMA

Sunkus sprendimas dėl mamos

Spalio 3-ąją laidoje Lorraine Dilly emocingai pasakojo apie vieną sunkiausių sprendimų savo gyvenime – savo mamą, ilgus metus kovojančią su psichikos sveikatos problemomis, ji nusprendė apgyvendinti slaugos namuose.

„Atvirai pasakius, tai buvo geriausias sprendimas, kokį esu priėmusi. Buvau pernelyg silpna, kad galėčiau ja rūpintis, tiesiog nebegalėjau visko pakelti“, – kalbėjo Dilly.

REKLAMA
REKLAMA

Ji prisiminė, kad rūpintis mama teko nuo vienuolikos metų.

„Fiziškai ir emociškai nešiojau šią naštą visą gyvenimą – nuo paauglystės iki trisdešimties. Kai susirgau, supratau, kad nebegaliu. Kaip sakoma lėktuvuose prieš skrydį – pirma užsidėk deguonies kaukę sau, o tada padėk kitiems. Man buvo būtina taip pasielgti“, – atvirai pasakojo ji.

Pokalbis, kuris viską pakeitė

Dilly prisiminė tą dieną, kai sėdo su mama pasikalbėti sode. „Tuo metu buvau labai išsekusi, turėjau maitinimo vamzdelius rankoje, svėriau viso labo apie 35 kg. Pasakiau jai: „Mama, tu trumpam išvyktum į globos namus, nes nebegaliu tavimi rūpintis – man per sunku.““

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot žinomos moters, jos mama suprato situaciją.

„Ji mane išgirdo, suprato, kad man reikia pagalbos. Po penkių dienų paklausiau, ar ji laiminga, kad taip padarė, ir ji atsakė: „Labai laiminga“. Tą akimirką man nuo pečių nukrito milžiniška našta“, – pasakojo Dilly, susigraudindama.

Naujas požiūris į gyvenimą

Po šių išgyvenimų Dilly sako kitaip vertinanti savo sveikatą ir artimųjų priežiūrą.

REKLAMA

„Kartais turime pripažinti, kad negalime padaryti visko patys. Svarbu pasirūpinti savimi – tik tada galime iš tiesų padėti kitiems“, – teigė ji.

Gimdos vėžį išduodantys simptomai

Pagrindiniai gimdos vėžio simptomai – nenormalus kraujavimas iš makšties, ypač po menopauzės, skausmas ar spaudimo jausmas pilvo apačioje bei neįprastai atrodančios išskyros.

Kai kurioms moterims pasireiškia ir skausmas lytinių santykių metu ar neplanuotas, neįprastas svorio kritimas, rašo mayoclinic.org.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų