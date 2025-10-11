Žinomai TV laidų vedėjai – vėžys: ragina simptomus pastebėti laiku

Ji atvirai papasakojo apie momentą, kai suprato, jog „nebegali daugiau“, rašoma express.co.uk.
Kova su liga ir ilgas gydymo kelias
2023 metais Dilly Carter drąsiai pranešė apie savo pirmos stadijos gimdos vėžio diagnozę. Ligos priežastimi tapo operacijos metu pašalinti gimdos miomos mazgai.
Moteriai teko iškęsti net šešių valandų trukmės sudėtingą operaciją, kurios metu gydytojams pavyko visiškai pašalinti vėžinį naviką.
Dilly viešai dalijosi savo gydymosi kelione, dokumentuodama dienas, praleistas ligoninėje, ir įvairius gydymo procesus. Jos atvirumas įkvėpė daugelį sekėjų, susidūrusių su panašiomis patirtimis.
Sunkus sprendimas dėl mamos
Spalio 3-ąją laidoje Lorraine Dilly emocingai pasakojo apie vieną sunkiausių sprendimų savo gyvenime – savo mamą, ilgus metus kovojančią su psichikos sveikatos problemomis, ji nusprendė apgyvendinti slaugos namuose.
„Atvirai pasakius, tai buvo geriausias sprendimas, kokį esu priėmusi. Buvau pernelyg silpna, kad galėčiau ja rūpintis, tiesiog nebegalėjau visko pakelti“, – kalbėjo Dilly.
Ji prisiminė, kad rūpintis mama teko nuo vienuolikos metų.
„Fiziškai ir emociškai nešiojau šią naštą visą gyvenimą – nuo paauglystės iki trisdešimties. Kai susirgau, supratau, kad nebegaliu. Kaip sakoma lėktuvuose prieš skrydį – pirma užsidėk deguonies kaukę sau, o tada padėk kitiems. Man buvo būtina taip pasielgti“, – atvirai pasakojo ji.
Pokalbis, kuris viską pakeitė
Dilly prisiminė tą dieną, kai sėdo su mama pasikalbėti sode. „Tuo metu buvau labai išsekusi, turėjau maitinimo vamzdelius rankoje, svėriau viso labo apie 35 kg. Pasakiau jai: „Mama, tu trumpam išvyktum į globos namus, nes nebegaliu tavimi rūpintis – man per sunku.““
Anot žinomos moters, jos mama suprato situaciją.
„Ji mane išgirdo, suprato, kad man reikia pagalbos. Po penkių dienų paklausiau, ar ji laiminga, kad taip padarė, ir ji atsakė: „Labai laiminga“. Tą akimirką man nuo pečių nukrito milžiniška našta“, – pasakojo Dilly, susigraudindama.
Naujas požiūris į gyvenimą
Po šių išgyvenimų Dilly sako kitaip vertinanti savo sveikatą ir artimųjų priežiūrą.
„Kartais turime pripažinti, kad negalime padaryti visko patys. Svarbu pasirūpinti savimi – tik tada galime iš tiesų padėti kitiems“, – teigė ji.
Gimdos vėžį išduodantys simptomai
Pagrindiniai gimdos vėžio simptomai – nenormalus kraujavimas iš makšties, ypač po menopauzės, skausmas ar spaudimo jausmas pilvo apačioje bei neįprastai atrodančios išskyros.
Kai kurioms moterims pasireiškia ir skausmas lytinių santykių metu ar neplanuotas, neįprastas svorio kritimas, rašo mayoclinic.org.
