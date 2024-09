Žaibiškai plinta Markle ir princo Harry vaizdo įrašas: netikėjo, kad tai pamatys visi

Nuo to laiko, kai naudotojas „proudofmeghan“ įkėlė vaizdo įrašą su prierašu „JIS TOKS MIELAS“ (angl. „HE IS SO CUTE“), jis buvo peržiūrėtas daugiau nei keturis milijonus kartų ir sulaukė daugiau nei 950 000 „patinka“ paspaudimų, rašoma newsweek.com.

„TikTok“ įrašas

Virusiniame „TikTok“ įraše panaudoti klipai buvo iš daugybės oficialių renginių, įskaitant pirmąjį tinkamą Meghan solinio projekto pristatymą po vedybų, bendruomenės kulinarinę knygą, skirtą padėti „Grenfell Tower“ gaisro aukoms 2017 m., ir poros keliones po Pietų Ramųjį vandenyną ir Pietų Afriką.

Daugybė vaizdo įrašo komentatorių gyrė Harry meilę Meghan ir tai, kad jis pasirūpino, jog ja būtų tinkamai rūpinamasi oficialiuose karališkuosiuose renginiuose.

„Jis mano standartus padarė aukštesnius, nei kada nors tikėjausi“, – rašė vienas naudotojas.

„Niekada neabejojau, kad Harry tiesiog dievina savo žmoną“, – rašė kitas, o dar vienas komentatorius pridūrė: „Jis ją dievina. Tai tikrai miela“.

Ypatinga situacija

Vieną konkretų klipą užfiksavo naujienų kameros, nufilmavusios trumpą Harry ir Meghan vizitą Maroke 2019 m. vasarį.

Oficialus vizitas buvo surengtas tam, kad pora susipažintų su Maroko pasiekimais mergaičių švietimo ir jaunimo įgalinimo srityje, ir tai buvo paskutinė kelionė, į kurią pora vyko prieš Meghan 2019 m. gegužę pagimdant jų pirmąjį vaiką Archie.

Apsilankiusi Rabate esančiuose Andalūzijos soduose pora susitiko su Maroko jaunųjų verslininkų grupe, kurie aptarė savo verslą ir gaminamus produktus.

Vienu metu Meghan pasimatavo vieno iš šių jaunuolių pagamintą vėrinį, o Harry pakoregavo jos glotnią šukuoseną, kad vėrinys būtų kuo geriau matomas.

Patiko ne visiems

Nepaisant to, kad Harry sulaukė daug pagyrimų už dėmesį Meghan plaukams, jis taip pat sulaukė ir kritikos.

Po šio Maroko gesto britų televizijos kritikas Jim Shelley pajuokavo, kad „dabar tai yra Harry darbas“.

Dienraštis „The Daily Mail“ taip pat išspausdino 2020 m. straipsnį su antrašte: „Kodėl princas Harry nuolat taiso Meghan plaukus? Karališkojo šeimos nario įprotis puoselėti savo žmonos plaukus vadinamas „mielu““.

Pora su šeima persikėlė gyventi į JAV po to, kai pasitraukė iš dirbančių karališkosios šeimos narių vaidmens, iš dalies motyvuodami neigiamu Jungtinės Karalystės bulvarinės spaudos požiūriu ir jausmu, kad karališkosios šeimos nariai ir jų šeima jų nepalaiko.

Nuo to laiko Saseksai ėmėsi kelių privačių projektų, įskaitant Meghan solo tinklalaidę su „Spotify“, pavadintą „Archetipai“.