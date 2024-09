Paaiškėjo, ar Meghan Markle kada nors galėtų grįžti į karališką šeimą

Meghan Markle galėtų grįžti į karališkąją šeimą, jei laikytųsi vienos sąlygos.

Esminė sąlyga

Sasekso kunigaikštienė ir jos vyras princas Harry 2020 m. pasitraukė iš karališkosios šeimos vyresniųjų dirbančių narių pareigų. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai paskelbė apie pasitraukimą, pora persikėlė už Atlanto ir pradėjo naują gyvenimą Montecito mieste Kalifornijoje.

Atsiskyrę nuo karališkosios šeimos, Meghan ir Harry pareiškė keletą pretenzijų dėl monarchijos, o savo požiūrį išsakė interviu, dokumentiniuose filmuose ir memuaruose.

Tačiau pastarosiomis savaitėmis pasigirdo kalbos apie susitaikymą, o praėjusį mėnesį Harry net kalbėjosi telefonu su savo tėvu karaliumi Karoliu.

Neseniai taip pat buvo teigiama, kad pora netgi norėtų atvykti į Jungtinę Karalystę ir švęsti Kalėdas su karališkąja šeima Sandringame. Tačiau jei pavyktų susitaikyti ir Meghan grįžtų į karališkąją šeimą, ekspertas atskleidė vienintelę sąlygą, kurios ji turėtų laikytis, rašo mirror.co.uk.

„Manau, kad Meghan galėtų sugrįžti, tačiau esu tikras, kad ji fiziškai turėtų gyventi Anglijoje ir labai tyliai pradėti daryti tai, ką karališkoji šeima daro geriausiai, – teigia Tomas Quinnas, knygos „Scandals at the Royal Palaces: An Intimate Memoir of Royals Behaving Badly“ ir daugelio kitų knygų autorius.

– Nemanau, kad ji grįžtų, jei jos norėtų atsiprašyti arba jei ji norėtų, kad karališkoji šeima visiškai pasikeistų. Deja, jie to negali padaryti ir nemanau, kad tai darys.“