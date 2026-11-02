Vos 35-erių kaišiadoriečiui Edmundui staiga prasidėjo insultas: 1 simptomas išdavė viską

Laidoje „Sveikatos DNR“ Edmundas prisiminė lemtingą 2014 metų dieną, kuomet jį pakirto insultas. Kodėl jaunam ir aktyviam vyrui smogė ši būklė – iki šiol nėra aišku.
Pašnekovas pokalbio metu ne tik prisiminė savo istoriją, tačiau taip pat atskleidė, kaip jam pavyko atsitiesti. Pasak jo, nieko nėra neįmanomo, o dabar jis jau gali gyventi tokį gyvenimą, apie kokį visuomet svajojo.
Insultas užklupo miške
Prisimindamas savo gyvenimą iki insulto Edmundas pasakojo, kad jis visuomet buvo visur skubantis, lekiantis ir labai aktyvus. Tiek darbo metu, tiek po jo pašnekovas užsiimdavo aktyviomis fizinėmis veiklomis ir gyvenime nematė reikalo atsikvėpti – toks tempas jam tiko ir patiko.
Vis tik 2014 metų kovo pabaigoje nutiko įvykis, kurio nesitikėjo niekas. Po eilinės darbo dienos pašnekovas grįžo iš darbo anksčiau ir sumąstė nuvykti į mišką pamedžioti. Susiruošus eiti iki automobilio jis pajuto, kad ima tirpti dešinė koja – tai buvo pirmas signalas apie tai, kad reaguoti reikia nedelsiant.
„Jeigu būčiau sėdėjęs bokštelyje, ant kėdutės ir panašiai, tai būčiau pagalvojęs, kad gal tiesiog nutirpo koja, nepatogiai sėdėjau, bet aš visą laiką stovėjau. Man iš karto pasirodė keista. Nežinau kodėl, bet iš karto buvo tokia mintis – „Man prasidėjo insultas“.
Automobilis stovėjo visai netoli, maždaug už 100-150 m. Tik paskui skaitydamas literatūrą sužinojau, kad padariau klaidą – nubėgau iki automobilio. Reikėjo elgtis kuo ramiau“, – sakė jis.
Automobilyje Edmundas paskambino bendruoju pagalbos numeriu 112, prisistatė, paaiškino, kas nutiko, ir kur jis yra. Tuomet pašnekovas, nors ir bandomas atkalbėti policijos, ryžosi paskambinti tikslią jo buvimo vietą žinančiam draugui ir pranešė, kur yra.
Draugas pranešė netoliese dirbusiam žmogui Edmundo buvimo vietą ir visai netrukus jis atvyko jo paimti.
„Matote, aš puikiai suvokiau, kad greitosios pagalbos automobilis neatvažiuos iki manęs. Tai buvo pavasaris, poledis, tirpo sniegas, didžiulės balos, buvo tikrai prastas kelias iki ten, kur aš buvau. Taigi, atvažiavo kolega su visureigiu, mane tuo metu kaip bulvių maišą įsodino į visureigį ir nuvežė iki plento. Ten jau laukė greitosios pagalbos automobilis.
Tuo metu buvau sąmoningas, viską supratau, tik turbūt per 10 minučių negalėjau pasakyti nė žodžio. Supratau, kas su manimi vyksta, bet pasakyti negalėjau nieko, o dešinės kūno pusės negalėjau pajudinti – nei rankos, nei kojos“, – sakė jis.
Edmundas prarado kalbos dovaną
Iš pradžių pašnekovas buvo nuvežtas į Kėdainių ligoninę, tačiau visai netrukus buvo peržvežtas į Kauno klinikas. To vakaro, praleisto ligoninėje, pašnekovas jau nebeatsiminė. Sąmonė sugrįžo tik sekančios dienos rytą.
Šalia Edmundo buvo jo tėvai, o žmona, tuo metu keliavusi Balkanuose, dėl sudėtingo susisiekimo galėjo sugrįžti tik praėjus 5-6 dienoms. Sugrįžusi ji susirgo, tad dėl pašnekovo saugumo medikai patarė jai vyrą aplankyti tik pasveiks.
„Kaip atrodė ta visa sekanti diena – guliu lovoje, negaliu pasakyti nė žodžio ir tiek.
Mane ištiko hemoraginis insultas, kai plyšta kraujagyslė ir į smegenis prikraujavo, kaip medikai sakė, tikrai didelis plotas buvo pažeistas. Kiek aš atsimenu, 5 cm ant 5,5 cm ir 3,5 cm į gylį“, – sakė jis.
Apie dvi savaites jaunas vyras praleido ligoninėje, kur jam prasidėjo labai stiprūs galvos skausmai. Edmundas pasakojo, kad šis skausmas jį prirakindavo prie lovos, tačiau jį pervežus į Palangos reabilitacinę ligoninę skausmai pradingo.
Kaip Edmundui pavyko atsistatyti? Kuo Edmundas užsiima dabar? Kaip jam kilo mintis keliauti vienam į 4000 kilometrų žygį po insulto? Visa tai sužinosite laidoje „Sveikatos DNR“.
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. Rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Apie ką kalbėjome laidoje:
00:00 Laidos ir pašnekovo pristatymas
01:50 Gyvenimas iki insulto
04:40 Insultą išdavė 1 simptomas
09:20 Dešinės kūno pusės paralyžius
13:10 Insulto poveikis smegenims
14:50 Reabilitacija po insulto
18:00 Kalbos atstatymas po insulto
19:50 4000 kilometrų žygis
24:00 Gyvensena po insulto
26:00 Ar insultas gali pasikartoti?
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