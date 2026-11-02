Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Vos 35-erių kaišiadoriečiui Edmundui staiga prasidėjo insultas: 1 simptomas išdavė viską

2026-11-02 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Insultas – tai gyvybei pavojinga būklė, kuri aiškinama kaip ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, galintis lemti sunkius padarinius žmogaus sveikatai. Kaišiadorietį Edmundą Leonaitį jis ištiko vos 35-erių ir nors dažniausiai medikai tokiais atvejais piešia liūdnus scenarijus, vis tik jis sugebėjo ne tik iš naujo pradėti kalbėti, tačiau taip pat išvyko vienas į JAV nueiti 4000 kilometrų žygio.

Insultas – tai gyvybei pavojinga būklė, kuri aiškinama kaip ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, galintis lemti sunkius padarinius žmogaus sveikatai. Kaišiadorietį Edmundą Leonaitį jis ištiko vos 35-erių ir nors dažniausiai medikai tokiais atvejais piešia liūdnus scenarijus, vis tik jis sugebėjo ne tik iš naujo pradėti kalbėti, tačiau taip pat išvyko vienas į JAV nueiti 4000 kilometrų žygio.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidoje „Sveikatos DNR“ Edmundas prisiminė lemtingą 2014 metų dieną, kuomet jį pakirto insultas. Kodėl jaunam ir aktyviam vyrui smogė ši būklė – iki šiol nėra aišku.

REKLAMA
REKLAMA

Pašnekovas pokalbio metu ne tik prisiminė savo istoriją, tačiau taip pat atskleidė, kaip jam pavyko atsitiesti. Pasak jo, nieko nėra neįmanomo, o dabar jis jau gali gyventi tokį gyvenimą, apie kokį visuomet svajojo.

REKLAMA

Insultas užklupo miške

Prisimindamas savo gyvenimą iki insulto Edmundas pasakojo, kad jis visuomet buvo visur skubantis, lekiantis ir labai aktyvus. Tiek darbo metu, tiek po jo pašnekovas užsiimdavo aktyviomis fizinėmis veiklomis ir gyvenime nematė reikalo atsikvėpti – toks tempas jam tiko ir patiko.

Vis tik 2014 metų kovo pabaigoje nutiko įvykis, kurio nesitikėjo niekas. Po eilinės darbo dienos pašnekovas grįžo iš darbo anksčiau ir sumąstė nuvykti į mišką pamedžioti. Susiruošus eiti iki automobilio jis pajuto, kad ima tirpti dešinė koja – tai buvo pirmas signalas apie tai, kad reaguoti reikia nedelsiant.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu būčiau sėdėjęs bokštelyje, ant kėdutės ir panašiai, tai būčiau pagalvojęs, kad gal tiesiog nutirpo koja, nepatogiai sėdėjau, bet aš visą laiką stovėjau. Man iš karto pasirodė keista. Nežinau kodėl, bet iš karto buvo tokia mintis – „Man prasidėjo insultas“.

Automobilis stovėjo visai netoli, maždaug už 100-150 m. Tik paskui skaitydamas literatūrą sužinojau, kad padariau klaidą – nubėgau iki automobilio. Reikėjo elgtis kuo ramiau“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Automobilyje Edmundas paskambino bendruoju pagalbos numeriu 112, prisistatė, paaiškino, kas nutiko, ir kur jis yra. Tuomet pašnekovas, nors ir bandomas atkalbėti policijos, ryžosi paskambinti tikslią jo buvimo vietą žinančiam draugui ir pranešė, kur yra.

Draugas pranešė netoliese dirbusiam žmogui Edmundo buvimo vietą ir visai netrukus jis atvyko jo paimti.

REKLAMA

„Matote, aš puikiai suvokiau, kad greitosios pagalbos automobilis neatvažiuos iki manęs. Tai buvo pavasaris, poledis, tirpo sniegas, didžiulės balos, buvo tikrai prastas kelias iki ten, kur aš buvau. Taigi, atvažiavo kolega su visureigiu, mane tuo metu kaip bulvių maišą įsodino į visureigį ir nuvežė iki plento. Ten jau laukė greitosios pagalbos automobilis.

Tuo metu buvau sąmoningas, viską supratau, tik turbūt per 10 minučių negalėjau pasakyti nė žodžio. Supratau, kas su manimi vyksta, bet pasakyti negalėjau nieko, o dešinės kūno pusės negalėjau pajudinti – nei rankos, nei kojos“, – sakė jis.

REKLAMA

Edmundas prarado kalbos dovaną

Iš pradžių pašnekovas buvo nuvežtas į Kėdainių ligoninę, tačiau visai netrukus buvo peržvežtas į Kauno klinikas. To vakaro, praleisto ligoninėje, pašnekovas jau nebeatsiminė. Sąmonė sugrįžo tik sekančios dienos rytą.

Šalia Edmundo buvo jo tėvai, o žmona, tuo metu keliavusi Balkanuose, dėl sudėtingo susisiekimo galėjo sugrįžti tik praėjus 5-6 dienoms. Sugrįžusi ji susirgo, tad dėl pašnekovo saugumo medikai patarė jai vyrą aplankyti tik pasveiks.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kaip atrodė ta visa sekanti diena – guliu lovoje, negaliu pasakyti nė žodžio ir tiek.

Mane ištiko hemoraginis insultas, kai plyšta kraujagyslė ir į smegenis prikraujavo, kaip medikai sakė, tikrai didelis plotas buvo pažeistas. Kiek aš atsimenu, 5 cm ant 5,5 cm ir 3,5 cm į gylį“, – sakė jis.

Apie dvi savaites jaunas vyras praleido ligoninėje, kur jam prasidėjo labai stiprūs galvos skausmai. Edmundas pasakojo, kad šis skausmas jį prirakindavo prie lovos, tačiau jį pervežus į Palangos reabilitacinę ligoninę skausmai pradingo.

REKLAMA

Kaip Edmundui pavyko atsistatyti? Kuo Edmundas užsiima dabar? Kaip jam kilo mintis keliauti vienam į 4000 kilometrų žygį po insulto? Visa tai sužinosite laidoje „Sveikatos DNR“.

 

Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. Rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

REKLAMA

Apie ką kalbėjome laidoje:

00:00 Laidos ir pašnekovo pristatymas

01:50 Gyvenimas iki insulto

04:40 Insultą išdavė 1 simptomas

09:20 Dešinės kūno pusės paralyžius

13:10 Insulto poveikis smegenims

14:50 Reabilitacija po insulto

18:00 Kalbos atstatymas po insulto

19:50 4000 kilometrų žygis

24:00 Gyvensena po insulto

26:00 Ar insultas gali pasikartoti?

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų