Rimantas savo sunkiai sergantį brolį Saulių prižiūri nuolat. Tačiau jis net brolio dokumentų neturi, o ką jau kalbėti apie ligonio pinigus. Ligonis – čia, o pinigai esą yra judviejų sesers Marytės piniginėje. Susiklostė tiesiog absurdiška padėtis.

„Kai mama mirė, jam pavažiavo stogas“, – apie Sauliaus būklę kalbėjo Rimantas.

Nežino brolio asmens kodo

Jis pasakojo, kad nežino, kokia brolio sveikatos būklė, nežino, koks jam reikalingas gydymas, net nežino, kiek ligonis gauna pinigų iš valstybės. Visą šią informaciją, o taip pat ir pinigus, esą valdo Marytė. Anot Rimanto, tokia padėtis – jau nuo 2019 metų.

„Jis dabar nei paso neturi, nieko“, – tvirtino jis.

Rimantas mano, kad brolio liga progresuoja. Gal žmogui reikia kitų vaistų, gal reikia į ligoninę, gal dar ko nors reikia, bet slaugytojų rankos – surištos. Net kai teko kviesti greitąją pagalbą, jie negalėjo pasakyti brolio asmens kodo, nes tiesiog jo nežinojo.

Jei sesuo nori būti globėja – tegul, kalbėjo žmogus. Tačiau tokiu atveju ji turėtų atvažiuoti ne tik per šventes, o apsigyventi su sergančiu broliu, prižiūrėti ir prisiimti už jį atsakomybę. O atsakomybė čia gali būti labai rimta... Vieną kartą jau kilo gaisras, o kartą dėl dujų nuotėkio vos nesprogo namas.

Neveda pas specialistus

Rimantas pasakojo, kad paskutinį kartą brolis ligoninėje gulėjo prieš 5 metus. Specialistai pataria žmogų kuriam laikui palikti intensyvioje medikų priežiūroje, mat būtina nustatyti, kiek pasunkėjo liga. Tačiau, anot Rimanto, oficialioji brolio globėja Marytė į jokias gydymo įstaigas nesikreipia.

„Jam per metus priklauso 4 mėnesius būti slaugomam, galėjo jį nors mėnesiui žiemą paguldyt“, – tvirtino vyras.

Nuvykus pas broliu geranoriškai besirūpinančią Reginą, ji antrino Rimantui. Esą jau ir kaimynai pastebėjo šeimos bėdas, ragino geriau rūpintis broliu, tačiau giminės be dokumentų, kuriuos turi Marytė, nieko negali padaryti.

„Neįmanoma susišnekėt, atsimušam į sieną“, – kalbėjo Regina.

Moteris papasakojo apie neseniai įvykusį kivirčą su seserimi, ši esą kalbėjo labai nemaloniai.

„Pasakė: nei aš jį vešiu pas daktarus, nei aš guldysiu į slaugą, nei aš rašysiu į eilę“, – prisiminė Regina.

Sesuo: palikit ramybėj

Giminaičiai stengiasi Marytę sudrausti, tačiau esą bet kokios panašios kalbos ją visiškai išmuša iš pusiausvyros. Rimantas teigė, kad sesuo kategoriškai nesutinka nei dokumentų atiduoti, nei perleisti teises rūpintis broliu.

„TV Pagalbos“ gelbėtojai Gerdai Žemaitei reikėjo gerokai paplušėti, kad pavyktų susisiekti su Maryte. Užtruko net dvi dienas, kol moteris pagaliau atrado laiko bent pokalbiui telefonu. Deja, pokalbis vaisių nedavė. Sesuo kategoriškai neigė jai mestus kaltinimus, tikino, kad ligoniui Sauliui užtenka priežiūros, kurią jis gauna iš retų jos ir socialinės darbuotojo apsilankymų.

„Tegu jie mane palieka ramybėj, tegu nenervina, brolis sėdi aprūpintas, paėdęs“, – kalbėjo Marytė.

Moteris negana to, apkaltino brolį Rimantą naudojantis situacija, esą vyras neturėjo, kur gyventi, todėl atsikraustė pas brolį, be to, esą nori pasipelnyti, todėl kaltina seserį prasta ligonio priežiūra.

Ar pavyks šeimai tarpusavyje susitarti – sužinokite pažiūrėję aukščiau esantį vaizdo įrašą.

