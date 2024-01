Rasą užklupusi tragedija pravirkdė Gerdą Žemaitę: „Nerandu žodžių apibūdinti tiems jausmams“

Skaudi avarija įvyko netoli viaduko, kelyje Alytus – Pivašiūnai. Paaiškėjo, kad automobilį sumėtė ir šis nuvažiavo į pakelės griovį, o prie „Mercedes-Benz“ vairo sėdėjo žuvusio berniuko teta, kuri vežė savo seserį Rasą pas advokatą.

G. Žemaitė su Rasos šeima susipažino dar gerokai iki tragedijos

Šią žiemą iš Rasos buvo atimti vaikai dėl nepriežiūros, nors daugiavaikė motina ir kartu su ja gyvenusi sesuo neigia, kad vaikai augo neprižiūrimi ar nepavalgydinti. Esą socialinėms darbuotojoms nepatiko tai, kad vaikus moteris augina bendrabutyje.

REKLAMA

REKLAMA

„Socialinės darbuotojos labai kabinasi prie jos, kad ji išsinuomavo bendrabutį. Nes esą vaikas eidamas per koridorių mato, kaip virtuvėje yra rūkoma arba geriama, dėl to kabinasi. Kai kuriems žmonėms socialinį būstą duoda per mėnesį laiko, o čia tokiai šeimai su dviem, trimis vaikais negali duoti socialinio būsto... Jos finansai tiek neneša išsinuomoti butą, nes tam reikėtų mažiausiai 250 eurų per mėnesį“, – dar prieš avariją apie Rasos problemas G. Žemaitei pasakojo jos sesuo.

REKLAMA

Kai Rasa sužinojo, kad jos vyriausiąjį sūnų gali visam laikui pasiimti auginti tėvas, ji nieko nelaukdama nuskubėjo pokalbiui į vaiko teisių tarnybą.

Vieno iš posėdžio metu vaikų mamai buvo liepta, kad ji surastų, kas galėtų pasirūpinti jos atžalomis. Tačiau vaikų mama esą niekam nieko nesakė, todėl vaikai kitą dieną buvo perduoti laikiniesiems globėjams.

Rasos sesuo atkakliai neigė, kad vaikai buvo neprižiūrimi.

Sesuo įsitikinusi, kad iš jaunos motinos vaikai buvo atimti be priežasties.

„Atvažiuoja į mėnesį kartą vakare policija su vaikų teisėmis pažiūrėti, ar viskas tvarkoje. Niekada taip nebuvo, kad atvažiavo ir rado čia kokius balius ar kažką...“, – Rasą palaikė ir gynė jos sesuo.

REKLAMA

REKLAMA

Rasa tuomet neslėpė, kad vaikai sirgo, bet ji vedė juos pas gydytojus, o ir šaldytuvas namuose niekada nebuvo tuščias. Jauna moteris žadėjo daryti viską, kad susigrąžintų vaikus.

Rasa persikėlė į krizių centrą

Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Renata Kruk dar prieš įvykstant nelaimei džiaugėsi, kad jauna moteris padarė visus teisingus žingsnius ir jai buvo grąžinti du berniukai.

Pirmoji sąlyga buvo ta, kad ši iš bendrabučio persikeltų į Alytaus miesto moterų krizių centrą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kad ir kaip iš pradžių Rasa nenorėjo gyventi krizių centre, tačiau pasitarusi su specialistais suprato, jog tai bus greičiausiais kelias, kuris jai padės atgauti savo vaikus. Trečiasis berniukas jau kurį laiką augo pas Rasos motiną ir ji taip pat su juo nuolatos matėsi.

Tragiškas dviejų Rasos sūnų likimas

Skaudžiausia šioje istorijoje tai, kad jauna moteris tik prieš kelias savaites buvo atgavusi savo septynerių mėnesių kūdikį, su kuriuo ir dar vienu sūnumi jau gyveno krizių centre. Skaudus sutapimas, tačiau moteris per trumpą laiką neteko net dviejų kūdikių ir abu jie į amžinybę iškeliavo sulaukę vos 7 mėnesių.

REKLAMA

Rasa sako, kad vaikas buvo prisegtas saugos diržu, tačiau avarijos metu diržas atsisegė.

„Tiesiog nerandu žodžiu apibūdinti tiems jausmas, kuriuos aš jaučiu <...> Šiandien aš vykstu pas Rasą, kuriai padėjau apsispręsti apsigyventi krizių centre ir šiandieną aš jaučiu, kad privalau būti šalia, nors žodžių apibūdinti motinos skausmui turbūt neįmanoma surasti“, – ašaras laidotuvių dieną braukė Rasos šeimą gerai pažinusi G. Žemaitė.

Visą jaunos moters pasakojimą apie skaudžius išgyvenimus žiūrėkite straipsnio pradžioje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.