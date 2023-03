Vilniečių poros virtuvę pakeitė neatpažįstamai: rezultatas maloniai nustebino

Pora kol kas neturi net orkaitės! Jau šį penktadienį jiems į pagalbą atskubės TV3 laidos „Namų idėja su IKEA“ komanda, kuri kaskart geba ne tik nustebinti, bet ir išpildyti žmonių svajones.

Parodė, kaip atrodė virtuvė prieš remontą (7 nuotr.) Virtuvė PRIEŠ (nuotr. Namų idėja su IKEA) Virtuvė PRIEŠ (nuotr. Namų idėja su IKEA) Virtuvė PRIEŠ (nuotr. Namų idėja su IKEA) +3 Virtuvė PRIEŠ (nuotr. Namų idėja su IKEA) Šeima (nuotr. Namų idėja su IKEA) Virtuvė PRIEŠ (nuotr. Namų idėja su IKEA) Virtuvė PRIEŠ (nuotr. Namų idėja su IKEA)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Parodė, kaip atrodė virtuvė prieš remontą

Pirmas susitikimas įvyko gimtinėje

Pora susipažino tada, kai Justina dirbo anglų kalbos mokytoja Kambodžoje, o Arvydas buvo ką tik baigęs doktorantūros studijas Anglijoje. Prisiminę pirmąjį savo susitikimą Lietuvoje, šiandien jiedu neslepia – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. „Vienas kitą radome tada, kai abu labai daug ko ieškojome“, – sakys laidoje Arvydas.

Todėl nieko nelaukęs, Arvydas visam mėnesiui atvyko pas Justiną į tolimąją Kambodžą. O vėliau jų gyvenimas toliau sekė beveik visuose žemynuose, kol galiausiai abu ir vėl atsidūrė Lietuvoje.

REKLAMA

Šiandien Arvydas – politikos ir antropologijos mokslų daktaras, rašantis jau antrąją savo knygą. O Justina šiuo metu dirba su verslo partnerystėmis.

REKLAMA

„Kažkur esu skaičiusi, kad darbą reikia keisti per kiekvieną gimtadienį. Gal kasmet to ir nedarau, bet kas 2-3 metus leidžiuosi į naujas veiklas. Taip save įmetu į naują situaciją, kitą industriją ir bandau iš to išplaukti, mokytis“, – pasakos laidoje Justina.

Grįžti į Lietuvą porą labiausiai patraukė gamta, miškų apsuptas Vilnius, nedideli atstumai ir tarp žmonių jaučiamas bendruomeniškumas. „Jei kas nutiktų, draugai ir šeima visuomet bus šalia. Viduje jaučiame labai gerą jausmą, nes žinome, kad čia – mūsų namai“, – atviraus Justina.

REKLAMA

Nusipirkę namą Vilniaus centro pašonėje, pora jau beveik metus laiko jį savo rankomis įrenginėja patys. Tačiau per šį laiką jiems nepavyko pasiekti svarbiausio tikslo – susikurti patogios ir visus poreikius atitinkančios virtuvės.

Maisto gamybos virtuozas

Šį trūkumą ypač jaučia Arvydas, kuris maisto gamyboje visuomet griežia pirmuoju smuiku. Savo ruožtu Justina tokia jo aistra gaminti yra be galo patenkinta – juk tiek daug egzotiškų receptų atsivežta ir iš užsienio!

REKLAMA

REKLAMA

„Mane Arvydas nuolatos stebina. Kartais, kai atrodo, jog namuose nebėra jokių produktų ir reikia važiuoti apsipirkti, jis vis tiek sugalvoja kokį patiekalą. Taip pat būna ir tada, jei vėlai vakare užsimanau deserto, o parduotuvės jau būna uždarytos.

Jis paima bananą, riešutų kremą, duoną, ir padaro gardžiausią sumuštinį. Jo kūryba virtuvėje pasireiškia net ir tokiais mažais dalykais“, – pagyrų mylimajam negailės Justina.

Deja, užėjus į virtuvę, apetitas kartais dingsta… Čia dar nėra nei orkaitės, nei tinkamos vietos maistui paruošti! Ką jau kalbėti apie šaldytuvą, kuris stūkso kitame kambaryje. O juk būtent čia, virtuvėje, turėtų gimti didžiausios poros svajonės, vykti patys šilčiausi pokalbiai bei draugų susibūrimai. „Atėjus namo norėtųsi, kad tai būtų namų centras, namų širdis“, – pripažins ir Justina.

REKLAMA

Tad susitikę su IKEA interjero dizainere, Justina ir Arvydas netrukus jai atskleis didžiausią savo svajonę. Pora norėtų, kad svarbiausiame jų kambaryje tilptų ne tik funkcionali virtuvė, bet ir valgomasis, kuriame galėtų priimti svečius.

Panašu, kad poros troškimas bus išgirstas. Vos po savaitė darbų virtuvės pokyčiais taps sunku patikėti! „Ar čia tas pats kambarys?“ – rezultatą pamačiusi sakys Justina, o Arvydui netgi pritrūks žodžių.

Kaip kardinaliai pasikeitė šios poros namų virtuvė, pamatysite jau šio penktadienio laidoje.

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!