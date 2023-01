Vietoj kavos ragina rinktis šį gėrimą: rezultatas nustebins

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad mačia arbatos nebūtina ieškoti specializuotose parduotuvėse, o kulinarijos technologė Lina Barčaitė kviečia pasigaminti ne tik energijos suteikiantį bei šildantį gėrimą, bet ir išskirtinį mačia tiramisu.

Mačia arbata – naudingų medžiagų ir energijos šaltinis

Atsikėlę ryte ir norėdami greičiau prasibudinti dažnai geriame kavą ar skirtingas arbatžolių arbatas. Tačiau minėto prekybos tinklo sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad kartais vietoje mums įprastų rytinių gėrimų galima išbandyti ir naujų skonių. Pavyzdžiui, pasirinkę japonišką mačia arbatą ne tik paįvairinsime savo mitybos racioną, bet ir sustiprinsime organizmą.

„Mačia arbata priskiriama daug naudingų maistinių medžiagų turinčiai produktų kategorijai. Joje yra daug vitamino C, lėtinį uždegimą mažinančių fenolio rūgščių ir antioksidantų.

Vakarų Europos šalyse nemažas dėmesys skiriamas būtent lėtinių uždegimų mažinimui, nes jie sukelia tokius sveikatos sutrikimus kaip vėžys, cukrinis diabetas ar nutukimas. Mačia arbata padeda slopinti šiuos lėtinius uždegimus.

Be to, šis gėrimas yra vienas iš daugiausiai antioksidanto rutino turinčių maisto produktų. Rutinas, kartu su vitaminu C, stiprina kraujagyslių sieneles ir yra labai naudingas širdies bei kraujagyslių ligų užkardymui. Todėl mačia arbata tikrai galėtų atsirasti sveikatai palankaus maitinimosi plane“, – sako gydytoja dietologė.

Kai dienos metu pritrūksta energijos, papildomą kavos puodelį taip pat galima pakeisti garuojančia mačia arbata, tačiau dr. E. Gavelienė primena, kad šioje arbatoje yra didesnis kofeino kiekis nei įprastoje kavoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Grame mačia arbatos miltelių yra apie 19–44 miligramai kofeino, kai tuo tarpu kavos pupelių grame – 10–12 miligramų. To nevertėtų pamiršti ir mačia arbatą dienos metu skanauti saikingiau nei kavą.

Tiesa, reikėtų atkreipti dėmesį, kad vienam kavos puodeliui pasidaryti prireikia daugiau kavos nei mačios miltelių arbatos puodeliui, todėl suvartojamo kofeino kiekis gali išlikti panašus.

Mačia arbata nuo kitų arbatžolių arbatų skiriasi tuo, jog suvartojamas ne tik arbatžolių nuoviras, bet ir patys arbatos lapeliai, o tai suteikia papildomų naudų“, – atkreipia dėmesį gydytoja dietologė.

Lietuvių pirkėjai mačia arbatą atranda po truputį

Daugeliui gali pasirodyti, kad egzotiškosios mačia arbatos galima įsigyti tik specializuotose parduotuvėse, tačiau prekybos tinklo minėtojo prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva tikina, kad šios rūšies arbatos miltelių galima rasti ir didesnėse šio prekybos tinklo parduotuvėse.

„Mūsų asortimente galima rasti ne tik įprastų ir visiems puikiai žinomų prekių, bet ir egzotiškesnių, lietuvių skoniui dar mažiau pažįstamų produktų.

Šiuo metu prekiaujame vienos rūšies Taivane pagaminta mačia arbata. Nors jos populiarumas vis dar nėra didelis, tikimės, kad ateityje pirkėjai atras šią skanią, sveikatai palankesnę ir energijos suteikiančią arbatą“, – sako O. Suchočeva.

Komercijos operacijų vadovė primena, kad norintys sutaupyti ir mačia arbatos įsigyti pigiau gali laukti specialių akcijų arba pasinaudoti „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikiančia asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos:

„Tik jums skirtus „Rimi“ pasiūlymus galima rasti keliose vietose: prisijungus prie savo paskyros adresu www.rimi.lt, taip pat programėlėje telefone arba „Mano Rimi“ kortelių terminale parduotuvėse.“

Paruošti egzotiškąją arbatą gali kiekvienas

Prekybos tinklo kulinarijos technologė Lina Barčaitė sako, kad nors tradicinis japoniškosios mačia arbatos paruošimas ir gėrimo ritualas turi ilgaamžes tradicijas, patiems šią arbatą pasigaminti namuose visai nesudėtinga.

„Mačia arbata dažniausiai ruošiama dviem skirtingais būdais – užplikant mačia arbatos miltelius ir juos gerai išplakant specialia šluotele arba gėrimą papildomai pagardinant šiltu pienu.

O mačia „latte“ galima gaminti tiek su įprastu pienu, tiek su augaliniu gėrimu. Ruošiant šią arbatą svarbiausia miltelius užpilti karštu, bet neverdančiu vandeniu, kurio temperatūra siektų apie 70–80 laipsnių šilumos.

Taip pat lengviau išplakti šios arbatos miltelius padės speciali šluotelė arba rankinis plaktuvas“, – vertingais patarimais dalijasi L. Barčaitė.

Kulinarijos technologė L. Barčaitė namuose siūlo namuose pasigaminti ir mačia tiramisu, kuris leis pasimėgauti netikėtais skoniais.

Mačia tiramisu

Jums reikės: 3 vnt. kiaušinių „Rimi“; 500 g kreminio sūrio „ICA“; 250 g kiaušinių sausainiai „Rimi Savoiardi“ (damų piršteliai); 100 g cukraus „Rimi“; 2 šaukštai romo ar konjako (Vartodami alkoholį, rizikuojate savo sveikata, šeimos ir visuomenės gerove); 1 šaukštas kakavos miltelių „Rimi“; 1 šaukštelis vanilinio cukraus; Matcha žaliosios arbatos miltelių papuošimui.

Gaminimo eiga:

- Atskirkite kiaušinių trynius nuo baltymų į atskirus dubenėlius.

- Į kiaušinių baltymus įberkite žiupsnelį druskos ir šaukštą cukraus ir išplakite iki standumo.

- Į kiaušinių trynius suberkite likusį cukrų ir išplakite.

- Į išplaktus kiaušinių trynius sudėkite kreminį sūrį ir gerai išmaišykite.

- Į masę supilkite išplaktus baltymus ir vėl išmaišykite.

- Sumaišykite mačia arbatą su romu ar konjaku.

- Pamerkite sausainius į arbatos ir alkoholio mišinį ir padėkite ant formos dugno.

- Užtepkite šiek tiek kremo ant sausainių sluoksnio ir pakartokite procesą.

- Mentele išlyginkite viršutinį pyrago sluoksnį arba palikite norimą tekstūrą.

- Tortą padėkite į šaldytuvą 6-8 valandoms.

Skanaus!