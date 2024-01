Vaikas kenčia nuo ADHD sindromo? Štai, kas padės

REKLAMA

Šiandieniniame kontekste ypatingai daug dėmesio skiriama ir būsimų mamų sveikatai – ne tik fizinei, bet ir emocinei. Juk girdėtas posakis „kai mano mama verkia – aš verkiu, kai ji juokiasi – aš juokiuosi kartu su ja, kai mama yra liūdna – aš liūdžiu, kai mama patiria stresą – aš stresuoju kartu su ja“?

Ir nors mokslininkai tebeieško atsakymo, kokią įtaką mamos endorfinai ir kortizolis turi vaiko emocijoms ir elgesio ypatumams, tačiau vieningas atsakymas dar neatrastas. Kaip vis dar nerandamas atsakymas ir į klausimą, kas nulemia ADHD sindromą.

Tačiau Vaiko raidos klinika turi atsakymą, kaip palengvinti gyvenimą šį sindromą turintiems vaikams ir jų šeimoms. Kad būtų lengviau integruotis visuomenėje, mokyklose ir darželiuose, susirasti draugų ir atrasti mylimas veiklas.

Mocarto ir Grigališkojo choralo garsai

Vaiko raidos klinika – vienintelis audio neurosensorikas centras Lietuvoje – vaikams, turintiems ADHD sindromą, siūlo išbandyti kalbos neurosensorinės stimuliacijos terapiją. Pagrindinis šios terapijos principas yra stimuliuoti smegenis žemo ir aukšto garso dažnių kaita, kurių stiprumas yra nuolat mažinamas arba stiprinamas, neleidžiant smegenims atsipalaiduoti. Per ausį perduodami impulsai keliauja į smegenis ir suaktyvina jų veiklą. Terapijos metu yra naudojami filtruoti Mocarto ir Grigališkojo choralo garsai. Mocarto muzikos ritmas atitinka vaisiaus širdies ritmą, be to, kaip ir mamos balse, Mocarto muzikoje smegenims stimuliuoti, yra daug aukštų dažnių. Grigališkojo choralo ritmai atitinka idealų gimusio žmogaus širdies ritmą, kuris labai ramina mūsų nervų sistemą. Šiems garsams leisti ir išfiltruoti reikalingais dažniais, yra naudojama speciali įranga, dėl to terapija vyksta tik Vaiko raidos klinikoje.

Neurosensorinė stimuliacija turi teigiamą poveikį tiek mūsų organizmo protinėms, tiek fizinėms funkcijoms. ,,Išgysi tapdamas budresniu“. Vaikai, turintys ADHD, terapijos pagalba geba geriau paskirstyti savo energiją ir žymiai pagerėja jų kasdienis funkcionavimas. Filtruoti garsai ramina vaikų psichiką, skatina motorinę veiklą, skatina kalbą ir norą komunikuoti.

Galime padėti!

Vaikui nesiseka susikaupti, jis negali ramiai nusėdėti vienoje vietoje, nepaiso jokių taisyklių, lengvai išsiblaško, dažnai pameta savo daiktus, yra ypač nekantrus, jam sunku sulaukti savo eilės, nejaučia kitų asmeninės erdvės? Neskubėkite „nurašyti“ nesuvaldomam charakteriui, tai gali būti ADHD požymiai, kuriuos galime padėti įveikti!

