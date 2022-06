Užfiksavo skaudžią akimirką: mažametė gimtadienį šventė prie tėčio kapo

Ukrainos vyriausybinė organizacija „Defence of Ukraine“ savo „Twitter“ paskyroje pasidalino širdį veriančia nuotrauka, kurioje maža mergaitė sėdi priešais tėčio kapą, šalia jo nuotraukos padėta šiek tiek maisto – taip mažylė paminėjo savo gimtadienį.

„Twitter“ paskyroje jaudinančia istorija pasidalinusi organizacija „Defence of Ukraine“ rašė:

„Ši mergaitė švenčia savo gimtadienį šalia savo tėčio, Ukrainos armijos 93 brigados kario, kuris buvo nužudytas gindamas šalį, kapo.

Tūkstančiai vaikų nebesulaukia savo tėvų, grįžtančių iš karo. Paremkite Ukrainą, padėkite suteikti vilties milijonams, kurie vis dar laukia.“

This girl is marking her birthday at the grave of her father, a serviceman of the 93 Brigade of the #UAarmy, who was killed in action. Thousands of children are no longer awaiting their parents’ return from the war. Support 🇺🇦 to give hope to the millions who are still waiting. pic.twitter.com/R6owTxkdva