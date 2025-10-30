Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Uždarytas populiarus Lietuvos pažintinis takas: įspėja visus ten nevažiuoti

2025-10-30 12:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 12:20

Informuojame, kad Kamanų valstybinio gamtinio rezervato mokomasis takas yra laikinai uždarytas lankymui.

Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas (nuotr. D. Levinskaitė / Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija)

Informuojame, kad Kamanų valstybinio gamtinio rezervato mokomasis takas yra laikinai uždarytas lankymui.

0

Šiuo metu vyksta tako rekonstrukcijos darbai, pranešė Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija.

Laikinai uždarytas Kamanų valstybinio gamtinio rezervato mokomasis takas

Apie mokomojo tako atidarymą informuosime atskiru pranešimu.

Atsiprašome už nepatogumus ir kviečiame apsilankyti Kamanų valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centre, kur galite virtualiai pakeliauti po Kamanų pelkę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centro darbo laikas:

I – poilsio diena

II-V 8.00-17.00 

VI 10.00-15.00

VII – poilsio diena

Valstybinių švenčių dienomis lankytojų centras nedirba (išskyrus lankytojų centre vykstančių renginių metu). Prieš šventinę dieną dirbama viena valanda trumpiau.

Primename, kad be direkcijos darbuotojo rezervate lankytis draudžiama.

Šaltinis: Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

