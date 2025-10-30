Uždarytas populiarus Lietuvos pažintinis takas: įspėja visus ten nevažiuoti

Šiuo metu vyksta tako rekonstrukcijos darbai, pranešė Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija.
Laikinai uždarytas Kamanų valstybinio gamtinio rezervato mokomasis takas
Apie mokomojo tako atidarymą informuosime atskiru pranešimu.
Atsiprašome už nepatogumus ir kviečiame apsilankyti Kamanų valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centre, kur galite virtualiai pakeliauti po Kamanų pelkę.
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centro darbo laikas:
I – poilsio diena
II-V 8.00-17.00
VI 10.00-15.00
VII – poilsio diena
Valstybinių švenčių dienomis lankytojų centras nedirba (išskyrus lankytojų centre vykstančių renginių metu). Prieš šventinę dieną dirbama viena valanda trumpiau.
Primename, kad be direkcijos darbuotojo rezervate lankytis draudžiama.
Šaltinis: Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
