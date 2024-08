Uodai jūsų nebepuls: štai, kas tikrai veikia

Kokios yra pagrindinės priemonės norint atbaidyti uodus ir kaip jų išvengti, pataria „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė.

Įvardijo, kaip apsisaugoti

Nors kiekvieną vasarą žmonės neapsieina be uodų įkandimų, šiemet vaistininkas pastebi, kad klientai vis dažniau kreipiasi dėl kitų kraujasiurbių – sparvų ar gyvūnus puolančių musių ir vabzdžių – įkandimų. Anot vyro, išskirtinio uodų antplūdžio šiais metais nėra. – „Klientų, kurie šiemet daugiau pirktų repelentų nuo uodų nei ankstesniais metais, padaugėjimo nėra“.

Vaistininkas išskiria net keletą natūralių priemonių, atbaidančių uodus, grupių. Pasak vyro, pagrindinė natūralioji priemonė, leidžianti apsisaugoti nuo uodų, yra eteriniai aliejai, o būnant gamtoje galima naudoti įvairius tinklelius, lempas.

„Lempos – ne cheminė priemonė atbaidyti uodus. Gali būti ultragarso įrenginiai, kurie skleidžia magnetines bangas ir taip atbaido uodus. Ką dažniausiai renkasi žmonės – tai yra eteriniai aliejai, nes kaina daro įtaką juos rinktis, yra patogumas naudoti ir daugiau patirties juos renkantis“, – atskleidžia M. Rutalė.

Vyro teigimu, labiausiai išsiskiria keli eteriniai aliejai. Pirmoje vietoje jis išskyrė citrinžolių aliejų, kurį reikėtų skiesti su kokosų aliejumi tam, kad oda nesudirgtų. Kiti veiksmingi eteriniai aliejai, pasak vaistininko, yra levandų, eukaliptų ir arbatmedžio eteriniai aliejai.

„Grynu ant odos galima tepti levandų aliejų, žmonės jį mėgsta. Gerokai rečiau tenka pamatyti, kad pirktų egzotiškesnius, pavyzdžiui, kedrų, baziliko ar rožių eterinius aliejus nuo uodų, bet pasitaiko“, – atskleidžia jis.

Vaistininkas pataria, kad dažniausiai eteriniais aliejais verta tepti nuogas kūno vietas: kaklą, riešus, blauzdas. Eteriniai aliejai veikia pakankamai ilgai – vieni gali išsilaikyti iki dviejų valandų, kiti iki valandos.

Atskleidė, ko vertėtų vengti

Nors eteriniai aliejai gali padėti apsisaugoti nuo nepageidaujamų uodų įkandimų, visgi vaistininkas sako, kad dažnai žmonės neįvertina savo sveikatos būklės ir žinodami, jog turi jautrią odą, vis tiek tepa neskiestus eterinius aliejus ant odos.

„Tuomet turime visokių cheminių nudegimų, o kai kurie eteriniai aliejai gali reaguoti su saule, tada atsiranda odos problemų. Reikėtų prasiskiesti: 4 dalys eterinio aliejaus ir 10 dalių augalinio aliejaus“, – pataria M. Rutalė.

Vyras taip pat atkreipia dėmesį, kad užsitepus bet kokį eterinį aliejų, pirmiausia, reikėtų stebėti ar jis neerzina mūsų odos – ar nekyla alerginė reakcija, vieta nerausta, neatsiranda pūslelių.

„Nėščiosioms reikėtų vengti rozmarinų aliejaus, nes gali įtakoti priešlaikinį gimdymą, jis yra atpalaiduojantis. Reikėtų vengti tepti jais vaikų vežimėlius, ypatingai iš vidinės pusės, nes gali vaiką sualergizuoti. Jeigu turime išvyką į gamtą ir yra mažų vaikų, galima patepti vežimėlio kraštus ar pačio vežimėlio šonus norint atbaidyti uodus.

Jeigu perkame kokį nors preparatą su eteriniais aliejais, reikėtų pasiskaityti, ar jis yra skirtas naudoti ant odos ar ant drabužių, kad neprisidaryti daugiau žalos nei naudos. Reikėtų atkreipti dėmesį kiek laiko jis tarnauja“, – pabrėžia vyras.

Apsaugo šviesi apranga

Uodai dažniausiai tampa aktyvesni vakarais, kai žmonės daugiau laiko praleidžia gamtoje. Tačiau vaistininkas pabrėžia, kad ne visi pastebi uodų aktyvumo skirtumą. Jautrūs uodams asmenys patiria įkandimus tiek dienos metu prie ežero, tiek vakarais.

„Kiek teko pastebėti, uodai mėgsta tamsią spalvą, tad einant į gamtą, bet kuriuo paros metu, reikėtų rinktis šviesius drabužius. Kiek teko domėtis, jeigu žmogus apsirengia tamsius drabužius, jį identifikuoja kaip gyvūną, į kurį gali nusitaikyti siurbti kraujo. Rekomenduojama bet kuriuo metu einant į gamtą rengtis šviesiau“, – sako vaistininkas.

Pasak jo, jeigu įkando uodas ir atsiranda lokali reakcija, reikia išgerti antihistamininių vaistų, kurie yra parduodami be recepto vaikams ir suaugusiems. Be to, jeigu nėra daug sukandžiotų kūno vietų, galima naudoti antihistamininius tepalus – yra nereceptinių variantų.

„Jeigu yra stiprus paraudimas ir niežėjimas, galima užsidėti šalčio kompresą. Tai sumažina paraudimą, skausmą ir kasymąsi“, – teigia M. Rutalė.

Autorius: Deimantė Stanevičiūtė