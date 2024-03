Unikauskas įspėja: dėl hipotirozės gali būti kalta visai ne skydliaukė

REKLAMA

Susiduria vis daugiau pacientų

Vanda iš Panevėžio A. Unikauskui uždavė klausimą apie hipotirozės sukeliamą riebalų kaupimąsi organizme:

„Man diagnozuota hipotirozė. Priaugau 14 kg svorio. Sunkiai laiko stuburas. Problema su koja atsirado; tai skauda petį, negaliu, tai per kelią sustingus. Svoris susikaupė pilvo srityje ir krūtinėje. Siurbti riebalus? Sverdavau 62 kg, ūgis 162 cm. Kokia išeitis?“

Pasak profesoriaus, net 90 proc. hipotirozės atvejų yra autoimuninis Hašimoto susirgimas.

„Pastebiu, kad pastaruoju metu moterims vis dažniau vystosi hipotirozė be Hašimoto sindromo. Mūsų skydliaukė gamina T3 ir T4 hormonus. Šiems hormonams ypač svarbi ne tik skydliaukės, bet ir kepenų veikla. Kaip žinia, šiais laikais vartojame per daug angliavandenių, to pasekoje atsiranda nealkoholinis kepenų suriebėjimas, o tai paveikia ir T3 bei T4 hormonus. Šiuo atveju Vandai patarčiau atlikti kepenų ultragarsinį tyrimą ir išsiaiškinti ar kepenys veikia tinkamai“, – A. Unikauskas.

