„TV pagalbos“ žvaigždė patyrė paauglio išpuolį: taip nebūna net iškvietimuose

Trečiadienį, prieš pietus, Žilvinas važiavo į darželį pasiimti dukrelės, nes popiet su šeima planavo vykti į sodybą. Bet prieš tai jis nusprendė nuvežti butelius į taromatą. Atvykęs prie „Maximos“ Antakalnio gatvėje, Vilniuje, vyras pamatė, kad du vyrai apsižodžiuoja.

„Kartą per mėnesį surenku visą depozitą ir priduodu jį vienu ypu. Pasistačiau automobilį šalia taromato ir pamačiau, kad vienas senukas su jaunu vaikinu nosis į nosį apsikeičia „maloniais“ žodeliais. Pensininkas irgi buvo nepėsčias, sakė, kad jau gal „gana smaukytis“, klausė ar galėtų jau pasitraukti vaikinas.

Pirmas įspūdis buvo, kad gal čia pensininkas nekantrus ir paskatino jaunuolį greičiau stumti tarą per tą langelį. Kai išlipau iš automobilio, išgirdau, kas kaip šneka ir išgirdau, kad senukas kaltina jaunuolį, kad tas jau 15 minučių bando vieną buteliuką prastumti per skanavimo aparatą. Jaunuolis elgėsi agresyviai, bandė pastumti senuką. Pensininkas ristele nubėgo, o jį pavymui lydėjo necenzūriniai žodeliai“, – pasakoja Žilvinas.

Į darbą paleido kumščius

Pats Žilvinas buvo atsivežęs 4 maišus depozito taros, tačiau matydamas, kad taromato patalpa užimta, jų išsikrauti neskubėjo.

„Po truputį susinešiau tuos maišus. Kadangi man keturis kartus reikėjo porą žingsnių nuo automobilio iki taromato praeiti, aš kiekvieną kartą įkišdamas nosį į taromato patalpą mačiau, kad, na, tikrai tas vaikinas pasiėmęs vieną plastikinį buteliuką bando išprievartauti tą taromatą“, – sako „TV pagalbos“ gelbėtojas.

Tuo metu buvo praėję jau beveik pusvalandis, kai jaunuolis vieną ir tą patį buteliuką bandė įdėti į įrenginio vidų. Neapsikentęs Žilvinas pasakė, kad iškvies policiją. Vaikinui tai labai nepatiko ir jis į darbą paleido kumščius. Kadangi „TV pagalbos“ gelbėtojas jau buvo pastebėjęs, kad vaikinas agresyviai nusiteikęs, bandė viską filmuoti, tačiau vaikinas jam iš rankų išmušė telefoną.

„Daviau pastabą, kad ne jis vienas nori priduoti tarą, kad yra žmonių, kurie galbūt skuba. Jis nelabai kreipė dėmesį. galiausiai jis man atkišo tą butelį, kad parodytų, jog ant butelio tikrai yra depozito ženklelis. Sakau, kad suprantu, bet jeigu taromatas nepriima, tai nieko nepakeisi. Galiausiai pasakiau, kad kviečiu policiją. Tuo metu jis puolė daužytis, trankytis, siuntinėti mane. Iš pradžių ėmė juokas, bet vėliau jis man iš rankų išmušė mobilų telefoną“, – pasakoja jis.

Siūlė sumokėti

„Žinote, labai nemalonus jausmas, kai jau kumščiai gniaužiasi, žinai, kad reikės panaudoti kažkokius veiksmus, o supranti, kad tas jaunuolis galimai neadekvačiai suvokia aplinka. Nežinai ar taip yra dėl to, kad jis apsvaigęs, o gal jis turi neįgalumą. Tikėjausi, kad policija laiku atvyks ir išsiaiškins tą“, – sako Žilvinas.

Visgi policijos jaunuolis nelaukė. Po to, kai „TV pagalbos“ gelbėtojas iškvietė policiją, jaunuolis tą butelį bandė įkišti į taromatą gal dar 10 kartų.

„Po to atvažiavo dar vienas vyrukas, jis pasakė, kad gal galima greičiau, nes taromatas užsidarys 12 valandą. O buvo 11:55. Jaunuolį tas pasakymas suglumino ir galbūt jis suvokė, kad jeigu per pusvalandį to buteliuko neprastūmė, tai gal ir nebepavyks. Su replika, kad reikės ieškotis geresnės vietos, jis ir išėjo“, – pasakoja jis.

Žilvinas sako, kad vaikinui siūlė sumokėti už butelį ir buvo pasiruošęs sumokėti daugiau nei 10 centų, tačiau jaunuolis į kalbas nesileido.

„Būčiau ir daugiau sumokėjęs, jeigu jis būtų ėjęs į kompromisą. Bet gal jam tiesiog reikėjo išprievartauti tą automatą ar buvo kova, kas kantresnis – jis ar kompiuteris“, – svarsto jis.

Visgi Žilvinas sako, kad jaunuoliui pasisekė, jog jis pats nėra konfliktiškas, nes kitas vyras galbūt ir nebūtų susilaikęs bei trenkęs jaunuoliui atgal.

„Aš per gyvenimą esu taikdarys ir man per gyvenimą tenka nedažnai panaudoti savo jėgą, suvokiau, kad per tas 10 minučių konflikto kito žmogaus nervai nebūtų išlaikę. Ypač, kai vaikinas paleido savo rankas. Būtų jam atsilyginę tuo pačiu. Norėjosi kreiptis į visuomenę ir pranešti globėjams, kad jeigu jis taip elgiasi ne pirmą kartą, gali būti liūdnos pasekmės. Atrodo tokioj lygioj vietoj teko patirti konfliktą, kokio ir mūsų iškvietimuose nebūna“, – priduria „TV pagalbos“ gelbėtojas Žilvinas.