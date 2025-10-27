Tragiškai žuvus 54-erių Lietuvos ugniagesiui – itin jautri žinia

Jau rytoj Gargžduose bus atidengtas paminklas, skirtas šiemet tarnybos metu žuvusiam ugniagesiui.
Bus įamžintas žuvusio 54-erių ugniagesio atminimas
Spalio 28 dieną Gargžduose, Žemaitės gatvėje, bus atidengtas paminklas, skirtas tragiškai žuvusiam ugniagesiui gelbėtojui R. Venslauskiui atminti.
Paminklas pastatytas Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos lėšomis, pranešta pranešime žiniasklaidai.
R. Venslauskis buvo Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas, tarnyboje dirbo nuo 1997 metų.
Gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje žuvo ugniagesys
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad R. Venslauskis žuvo vasario 10 dieną, gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje „Dekogama“.
„Mus visus ką tik sukrėtė skaudi žinia, kad gesindamas gaisrą žuvo ugniagesys gelbėtojas. Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame žuvusiojo šeimą, artimuosius ir visą šalies ugniagesių bendruomenę,“ – tąkart pranešime sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla.
Užuojautą dėl ugniagesio žūties pareiškė ir tuo metu ministro pirmininko pareigas ėjęs Gintautas Paluckas.
„Nuoširdi užuojauta šiandien savo pareigą atlikusio ir žuvusio ugniagesio šeimai, artimiesiems ir kolegoms bendražygiams. Ačiū už drąsą, pasiaukojimą šiam narsiam ugniagesiui, kad iki paskutinės minutės dirbo tam, kad išgelbėtų gyvybes ir apsaugotų žmonių gerovę. Stiprybės kolegoms, kurie vis dar kovoja su liepsnomis“, – buvo rašoma tuometinio premjero užuojautoje.
Užuojautą dėl R. Venslauskio žūties feisbuke taip pat paskelbė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Tai didžiulė netektis ne tik R. Venslauskio artimiesiems, ugniagesių bendruomenei, bet ir visuomenei, kuriai jis ištikimai tarnavo, gelbėdamas gyvybes ir saugodamas žmonių gerovę. Šiuo sunkiu momentu reiškiu nuoširdžią ir gilią užuojautą šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visiems, kuriuos palietė ši skaudi ugniagesio netektis. Esu dėkingas pareigūnui už tarnybą“, – rašė jis.
