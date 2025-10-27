Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tragiškai žuvus 54-erių Lietuvos ugniagesiui – itin jautri žinia

2025-10-27 15:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 15:50

Šių metų pradžioje visą Lietuvą ir ugniagesių bendruomenę sukrėtė skaudi žinia – Klaipėdos rajone, Maciuičių kaime, gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje žuvo 54-erių ugniagesys Rolandas Venslauskis. Bendražygių iniciatyva, bus jautriai įprasmintas jo atminimas.

Atsisveikinama su žuvusiu ugniagesiu (nuotr. stop kadras, 123rf.com)
20

Šių metų pradžioje visą Lietuvą ir ugniagesių bendruomenę sukrėtė skaudi žinia – Klaipėdos rajone, Maciuičių kaime, gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje žuvo 54-erių ugniagesys Rolandas Venslauskis. Bendražygių iniciatyva, bus jautriai įprasmintas jo atminimas.

REKLAMA
0

Jau rytoj Gargžduose bus atidengtas paminklas, skirtas šiemet tarnybos metu žuvusiam ugniagesiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žuvusio ugniagesio laidotuvės
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žuvusio ugniagesio laidotuvės

Bus įamžintas žuvusio 54-erių ugniagesio atminimas

Spalio 28 dieną Gargžduose, Žemaitės gatvėje, bus atidengtas paminklas, skirtas tragiškai žuvusiam ugniagesiui gelbėtojui R. Venslauskiui atminti.

REKLAMA
REKLAMA

Paminklas pastatytas Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos lėšomis, pranešta pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA

R. Venslauskis buvo Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas, tarnyboje dirbo nuo 1997 metų.

Gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje žuvo ugniagesys

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad R. Venslauskis žuvo vasario 10 dieną, gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje „Dekogama“.

„Mus visus ką tik sukrėtė skaudi žinia, kad gesindamas gaisrą žuvo ugniagesys gelbėtojas. Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame žuvusiojo šeimą, artimuosius ir visą šalies ugniagesių bendruomenę,“ – tąkart pranešime sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla.

REKLAMA
REKLAMA

Užuojautą dėl ugniagesio žūties pareiškė ir tuo metu ministro pirmininko pareigas ėjęs Gintautas Paluckas.

„Nuoširdi užuojauta šiandien savo pareigą atlikusio ir žuvusio ugniagesio šeimai, artimiesiems ir kolegoms bendražygiams. Ačiū už drąsą, pasiaukojimą šiam narsiam ugniagesiui, kad iki paskutinės minutės dirbo tam, kad išgelbėtų gyvybes ir apsaugotų žmonių gerovę. Stiprybės kolegoms, kurie vis dar kovoja su liepsnomis“, – buvo rašoma tuometinio premjero užuojautoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Užuojautą dėl R. Venslauskio žūties feisbuke taip pat paskelbė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

„Tai didžiulė netektis ne tik R. Venslauskio artimiesiems, ugniagesių bendruomenei, bet ir visuomenei, kuriai jis ištikimai tarnavo, gelbėdamas gyvybes ir saugodamas žmonių gerovę. Šiuo sunkiu momentu reiškiu nuoširdžią ir gilią užuojautą šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visiems, kuriuos palietė ši skaudi ugniagesio netektis. Esu dėkingas pareigūnui už tarnybą“, – rašė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų