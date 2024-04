Tragiškai žuvo 23-ejų influenceris: sukrėsta šeima įspėja visus

Influencerio Giorgi „Tzane“ Janelidze mirtį patvirtino turinio kūrėjas, draugas ir kolega influenceris Chrisas Kogiasas, kuris lydėjo jį nelaime pasibaigusioje kelionėje, rašo nypost.com.

„Tzane nebėra su mumis. Jis mus paliko vakar po pietų per mūsų kelionę po Italiją. Prašome melstis kartu su mumis, kad jo siela ilsėtųsi ramybėje“, – teigė influenceris, praneša Graikijos žiniasklaida.

Tragiškai žuvo Italijoje

Tragedija įvyko, kai G. Janelidze su draugais filmavo turinį Kalabrijoje esančiame Roghudi Vecchio – senoviniame kalnų kaimelyje, kuris buvo apleistas praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje po didelio potvynio.

Pranešama, kad stovėdamas balkone be turėklų, kultūristas paslydo ir nukrito į gilų tarpeklį, pranešė „Jam Press“. Į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai, tačiau jiems atvykus jau buvo per vėlu.

Tarpeklis buvo per status, kad būtų galima lengvai ištraukti Tzane kūną, todėl teko pasitelkti sraigtasparnį, kuris jį iškėlė ant neštuvų. Vėliau jo kūnas buvo nugabentas į pakrantės miestą Saline Joniche ir perduotas valdžios institucijoms.

Sakartvele gimęs, bet Graikijoje gyvenęs G. Janelidze buvo fitneso influenceris „Instagram“, kur dažnai skelbdavo treniruočių ir kelionių nuotraukas savo daugiau nei 100 tūkst. sekėjų.

Jis taip pat turėjo verslą – prekiavo marškinėliais ir baltymų milteliais internetu. Verslą jis įkūrė kartu su kitu fitneso influenceriu „Dream Greek“.

Influencerio draugai ir šeima buvo sukrėsti jo netekties. „Instagram“ istorijoje G. Janelidze draugė Elena Margariti rašė:

„Gražiausias žmogus vidumi ir išore, didžiausias nuotykis, kurį kada nors su kuo nors patyriau. Su savo žmogumi, su savo visu gyvenimu. Daug svajonių, namai kartu, per sunkumus, per džiaugsmus – mes viską pasiekėme, mes kartu, nepaisant visko. Taip neteisinga, išėjai per anksti. Aš tave taip myliu. Mes dar susitiksime. Mano Tzitsi.“