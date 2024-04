Britų aktorius buvo geriausiai žinomas dėl turtingo ealdormano Aethelmo vaidmens „Netflix“ istoriniame seriale „Paskutinė karalystė“ ir stiuardo Kornelijaus Penge'o vaidmens ITV karališkoje dramoje „Viktorija“.

Mirė netikėtai

„Jo mirtis buvo staigi ir netikėta, daugiau informacijos kol kas neturime.

„Jis mirė per anksti, ir mes esame sugniuždyti šios netekties“, – teigė aktoriaus agentas.

Pastaruoju metu Adrianas Schilleris vaidino teatro spektaklyje „Lehmano trilogija“ Australijoje, o jo agentas sakė, kad aktorius nekantriai laukė, kada galės tęsti tarptautinį turą San Franciske.

Socialiniuose tinkluose atiduodamas pagarbą, kadenciją baigiantis Nacionalinio teatro direktorius Rufusas Norrisas sakė, kad jį giliai nuliūdino ir sukrėtė trupės nario netektis.

„Adrianas buvo nuostabus aktorius, o Nacionalinis teatras turėjo malonumą dirbti su juo per visą jo karjerą.

Jo neseniai atliktas Henrio Lehmano vaidmuo Australijos premjeroje „The Lehman Trilogy“ buvo puikus ir jo labai trūks trupei“, – sakė jis.

Praėjusiais metais A. Schilleris vaidino Antrojo pasaulinio karo spektaklyje „Baltasis fabrikas“ Marylebone teatre.

Pareiškime „X“, buvusiame „Twitter“, teatras teigė, kad yra sukrėstas žinios apie neįtikėtino aktoriaus mirtį.

Per savo karjerą jis taip pat vaidino spektakliuose „Every Good Boy Deserves Favour“, „The Veil“, „The Captain of Kopenick“, „The Hour We Knew Nothing of Each Other“ ir „Le Bourgeois Gentilhomme“.

A. Schilleris taip pat buvo žinomas dėl savo pasirodymo dviejuose BBC Karibų jūros regiono detektyvinio serialo „Mirtis rojuje“ epizoduose, kur atliko Pašos Verdinikovo vaidmenį.

Jis vaidino BBC istorinėse dramose „Muškietininkai“ (The Musketeers) ir „The Devil's Whore“ (The Devil's Whore).

Sausį jis buvo matomas ekrane kaip nusikaltėlis Drake'as Underwoodas BBC detektyvinio serialo „Tėvas Braunas“ epizode apie nepavykusį apiplėšimą.