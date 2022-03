Tiesioginiame eteryje laidų vedėja nebeištvėrė: apsipylė ašaromis

Žinių vedėjos Erin Burnett balsas tiesioginiame eteryje nutrūko po to, kai interviu metu su ja kalbėjęs ukrainietis Serhiy Perebyinis papasakojo, kad apie Rusijos pajėgų nužudytą savo šeimą sužinojo socialiniame tinkle „Twitter“.

Kovo 16 dieną „CNN“ laidos metu ukrainietis S. Perebyinis pasidalino, kad tuo metu, kai žuvo jo du vaikai ir žmona, jis buvo išvykęs į Rytų Ukrainą pasirūpinti savo motina, kol jo šeima bandė pabėgti nuo apšaudymų.

Laidos vedėjai jis atviravo, kad su šeima apie evakuaciją turėjo galimybę pakalbėti dar naktį prieš jų mirtį ir tai buvo paskutinis jų turėtas pokalbis su žmona.

„Tai buvo ta diena, kuomet mieste nebeliko nei vandens, nei elektros, nei dujų ir mes su žmona kalbėjome apie 22 valandą vakaro, nors tuo metu ryšys buvo pradėjęs trūkinėti. Tačiau mums vis tiek pavyko aptarti jų galimos evakuacijos planą, rašoma dailystar.co.uk.

Vis dėlto, žmonių grupė, su kuria jie ketino evakuotis, paskutinę akimirką buvo apšaudyta“, – pasakojo šeimos netekęs vyras „CNN“. – „Mano šeima tuo metu vyko prie tilto pėsčiomis bandydami kuo skubiau pabėgti nuo pavojaus. Įtarimą sukėlė mano žmonos buvimo vieta, kuri po 20-ies minučių persikėlė į Kyjivo ligoninę. Jau tada įtariau, kad nutiko kažkas negero.“

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” - Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy