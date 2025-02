Taip ruoštos bulvės – sveikiausios: daugelis to nežino

Nuo to, kaip jos ruošiamos, priklauso ne tik jų skonis, bet ir nauda sveikatai.

Kaip ruoštos bulvės sveikiausios?

Mitybos ekspertai pataria valgyti bulves, virtas su lupenomis.

Būtent tada daržovė išsaugo didžiausią kiekį maistingųjų medžiagų. Bulvės žievė yra jos apsauginis barjeras, kuris išlaiko mikroelementus vaisiaus viduje.

Jei daržovę nulupsite, šių elementų bus daug mažiau. Be to, žievelėje yra daug ląstelienos. Jei bulves virsite su lupenomis, jose išliks daugiau vitaminų C ir B grupės, kalio ir magnio.

Iškeptų arba keptų bulvių glikeminis indeksas bus žemas – kitaip nei, pavyzdžiui, bulvių košės. Patartina vengti dažno bulvių kepimo. Šiame skaniame ir mėgstamame patiekale beveik nėra vitaminų.

Vietoj to glikeminis indeksas, kuris daro įtaką cukraus kiekiui kraujyje, bus aukštas. Kaip ir kalorijų skaičius. Verta paminėti, kad naudingiausios yra jaunos bulvės. Jose yra organizmui reikalingų mineralinių medžiagų.

Kuo ilgiau žalios bulvės laikomos šaldytuve arba rūsyje, tuo mažiau jose yra mineralinių medžiagų.