Taip marinuota kiaulienos sprandinė išeina tobulo skonio: išbandykite

Tuo tarpu prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad net ir labai skubantys pirkėjai kokybiškos kiaulienos grilinimui gali išsirinkti iš plataus jau paruoštos ir su prieskoniais marinuotos mėsos asortimento.

Prasidėjus grilio sezonui, prekybos tinklo kulinarijos ekspertai kviečia išbandyti įsimintino skonio kiaulienos sprandinės iešmelių receptą, prie kurio puikiai dera įvairios daržovės, taip pat – naminis „chimichurri“ sviestas.

Tinkamai paruošta kiauliena – puikus baltymų, mineralų bei vitaminų šaltinis

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, jog kiauliena gali būti puikus baltymų, geležies, cinko, kalio, A, D ir B grupės vitaminų šaltinis. Lyginant ją su aviena ar jautiena, kiaulienoje yra daugiau tiamino (B1 vitamino), tačiau jos nauda žmogaus organizmui priklauso ir nuo mėsos paruošimo būdo. Ekspertė kiaulieną rekomenduoja virti, troškinti, kepti orkaitėje arba ant griliaus.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, negalima pamiršti ir saiko principo. „Kiauliena, lyginant su baltos mėsos rūšimis, turtingesnė sočiaisiais riebalais – tai maisto komponentas, skatinantis širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

REKLAMA

Dėl šios priežasties kiauliena, kaip ir kitomis raudonos mėsos rūšimis, nereikėtų mėgautis dažniau nei kartą per savaitę. Be to, pirmenybę reikėtų teiktiliesesnėms kiaulienos dalims ir ruošti mėsą be papildomų riebalų“, – primena dr. E. Gavelienė.

Atskiro dėmesio reikalautų dar kitaip paruošta kiauliena – tai rūkyta, vytinta ir vyniotinių paruošimui naudojama mėsa. „Šiuose mėsos gaminiuose yra nitratų, benzpirenų, nemažai druskos, todėl juos skanauti reikėtų dar rečiau“, – teigia dietologė.

REKLAMA

REKLAMA

Svarbu gerai paruošti tiek kiaulieną, tiek patį grilių

Gausiai, įvairias prieskoniais ir ilgai marinuota kiauliena dar negarantuoja, jog grilyje kepta mėsa bus skani. Tai – tik pirmas žingsnis gardaus patiekalo link. Vienodai svarbus yra ir pats grilinimo procesas, todėl pravartu apsvarstyti net tokius išorės veiksnius kaip kepimui naudojamas kuras bei oro sąlygos.

Anot komercijos operacijų vadovės, nerekomenduotina griliaus kurui naudoti briketų ar granulių, nes jiems gaminti naudojamos papildomos medžiagos, pavyzdžiui, klijai. Labiausiai tinka medžio malkos bei specializuota anglis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Grilinimo sezono pradžios proga kulinarijos technologai kviečia pasigaminti kiaulienos sprandinės iešmelių, stebinsiančių savo turtingais skoniais, su aštriomis salotomis ir „chimichurri“ sviestu, rašoma pranešime spaudai.

Kiaulienos sprandinės iešmeliai su aštriomis salotomis ir „chimichurri“ sviestu

Sprandinės iešmeliams reikės: 800 g supjaustytos sprandinės be kaulo; 3 šaukštų aliejaus; 1 šaukšto malto kumino; 1 šaukšto maltos kalendros; 1 šaukštelio cinamono; 1 šaukšto raudonėlio; 1 šaukštelio aitriosios paprikos; 1 šaukštelio garstyčių miltelių; 1 šaukšto obuolių acto (pagal norą); 1 šaukštelio pipirų; 40 g kukurūzų burbuolių; Druskos pagal skonį.

REKLAMA

„Chimichurri“ sviestui reikės: 100 g sviesto; 10 g petražolių; 2 skiltelių česnako; 2 vnt. žalių svogūno laiškų; 20 ml raudonojo vyno acto; 50 ml alyvuogių aliejaus; 1 šaukštelio čiobrelių; 0.5 šaukštelio aitriųjų paprikų miltelių; Žiupsnelio druskos.

Aštrioms agurkų salotoms reikės: 6 vnt. agurkų; 1 vnt. raudonosios aitriosios paprikos; 2 šaukštų obuolių acto; 1 šaukštelio cukraus arba medaus; 10 g mėtų lapelių.

Gaminimo eiga:

Kiaulienos sprandinės pjausnius supjaustykite į 3 Dubenyje sumaišykite marinatui skirtus prieskonius, išskyrus druską. Jais įtrinkite mėsą ir palikite pasimarinuoti 8–12 valandų. Pjausnius suverkite ant iešmelių ir kepkite ant grilio iš abiejų pusių po 5–7 minutes. Iškeptą mėsą pagardinkite druska. Pasigaminkite „chimichurri“ sviestą. Į virtuvinį kombainą sudėkite sukapotas petražoles, česnako skilteles, susmulkintus svogūnų laiškus, supilkite raudonojo vyno actą, aliejų, suberkite čiobrelius, aitriųjų paprikų miltelius ir druską. Viską sutrinkite iki vientisos masės. Kambario temperatūros sviestą sumaišykite su trintomis žolelėmis. Sukrėskite į maistinę plėvelę, susukite, suriškite plėvelės galus ir padėkite į šaldytuvą 2 valandoms, kad sustingtų. Sviestą galima paruošti iš vakaro. Sviestą galite laikyti šaldiklyje iki 1 mėnesio. Pasiruoškite aštrias agurkų salotas. Agurkus nuplaukite, su daržovių skutikliu arba specialia tarka supjaustykite išilgai, plonomis juostelėmis. Aitriąją papriką perpjaukite per pusę, pašalinkite sėklytes, susmulkinkite ir suberkite ant agurkų. Dubenyje sumaišykite obuolių actą su cukrumi, užpilkite ant salotų. Viską sumaišykite. Kiaulienos sprandinės iešmelius patiekite su aštriomis agurkų salotomis ir „chimichurri“ sviestu, keptais ant grilio kukurūzais.

Skanaus!