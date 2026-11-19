„Matome, kad panetonė Lietuvos pirkėjams tampa vis labiau pažįstamu šventinio laikotarpio produktu. Jei anksčiau daugiausia dėmesio sulaukdavo klasikiniai variantai, dabar žmonės drąsiau išbando ir naujus skonius – su pistacijomis, šokoladu, karamele ar įvairiais kremais. Tai rodo, kad kartu su tradiciniais lietuviškais desertais ant šventinio stalo atsiranda vis daugiau vietos ir kitų šalių kulinarinėms tradicijoms“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.
„Lidl“ duomenimis, iš visų Baltijos šalių panetonės didžiausio populiarumo sulaukia Lietuvoje. Lietuvos pirkėjai jas renkasi aktyviau nei Latvijos ar Estijos gyventojai, todėl itališkas šventinis kepinys čia jau yra tapęs gana įprasta kalėdinio stalo dalimi.
Nuo klasikos iki pistacijų ir tiramisu
Šiemet „Lidl“ pirkėjai gali rinktis iš 17 skirtingų panetonių ir pandoro variantų. Greta klasikinių receptų siūlomi ir ryškesni skoniai – su pistacijomis, šokoladu, karamele, tiramisu, kriaušėmis ar įvairiais kremais. Asortimente galima rasti tiek didesnių kepinių šventiniam stalui, tiek mažų panetonių ir pandoro, tinkamų vienam ar keliems žmonėms.
Nors panetonė ir pandoro yra du bene geriausiai žinomi itališki kalėdiniai kepiniai, jie gana skirtingi. Panetonė tradiciškai yra purus, kupolo formos kepinys, kurio tešla dažnai gardinama razinomis ir cukruotais vaisiais, o šiandien galima rasti daugybę jos interpretacijų su įvairiais kremais, šokoladu ar riešutais. Pandoro paprastai būna žvaigždės formos, be vaisių gabalėlių, minkštesnio ir vientisesnio skonio, o prieš patiekiant dažnai apibarstomas cukraus pudra.
„Augantis pasirinkimas labai aiškiai atspindi ir besikeičiančius pirkėjų įpročius. Vieni išlieka ištikimi klasikiniam receptui, o kiti vis drąsiau renkasi sodresnius, išraiškingesnius skonius. Todėl stengiamės pasiūlyti ir tradicinių variantų, ir naujesnių interpretacijų – kad kiekvienas galėtų atrasti sau tinkamą“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.
Panetonė ar pandoro gali tapti ir paprasta kalėdinės dovanos idėja. Dėl išskirtinės formos ir šventiškos pakuotės tokį kepinį galima neštis einant į svečius, dovanoti kolegoms ar artimiesiems, o pasirinkus mažesnį variantą – paruošti ir nedidelę, nebrangią šventinę dovaną.
Kaip panetonę patiekti kitaip?
Nors panetonė dažniausiai valgoma tiesiog supjausčius riekelėmis ar plėšant rankomis, ją galima nesunkiai paversti ir išraiškingesniu šventiniu desertu. Klasikinę panetonę galima patiekti su maskarponės kremu ir šviežiomis uogomis, šokoladinę – su vaniliniais ledais, o pistacijų skonio variantą papildyti kapotomis pistacijomis ar lengvu maskarponės kremu. Sodresnių skonių panetonės taip pat dera su intensyvesnio skonio sūriais, o suaugusiųjų stalui jas galima patiekti su putojančiu vynu ar desertiniais gėrimais.
Prieš pjaustant panetonę verta šiek tiek sušildyti – kelias minutes palaikyti šiltoje orkaitėje arba šiltoje vietoje. Taip labiau atsiskleidžia sviestinis kepinio aromatas, o jo tekstūra tampa dar minkštesnė.
Panetonė tinka ne tik pačiam Kalėdų stalui. Dėl ilgo galiojimo termino ją galima įsigyti iš anksto, patiekti prieššventiniu laikotarpiu ar rinktis kaip saldžią dovaną artimiesiems.
Įvairių skonių panetone ir pandoro pirkėjai ras visose 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.
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