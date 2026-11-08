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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Sunkios ligos jūsų rožių daugiau nebepuls: pakaks atlikti 1 veiksmą

2026-11-08 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors sodas šiuo metų laiku pamažu ruošiasi žiemos poilsiui, kai kurios žydinčių rožių veislės vis dar džiugina paskutiniais žiedais. Vėsesni orai ir didesnė drėgmė leidžia jiems išsilaikyti ilgiau, tačiau būtent dabar svarbu atidžiai apžiūrėti augalus.

Nors sodas šiuo metų laiku pamažu ruošiasi žiemos poilsiui, kai kurios žydinčių rožių veislės vis dar džiugina paskutiniais žiedais. Vėsesni orai ir didesnė drėgmė leidžia jiems išsilaikyti ilgiau, tačiau būtent dabar svarbu atidžiai apžiūrėti augalus.

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Jeigu ant lapų pastebėjote geltonuojančias vietas ir juodas dėmes, laukti nereikėtų. Tai gali būti viena pavojingiausių rožių ligų – juodasis rožių dėmėtumas, rašoma express.co.uk.

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FOTOGALERIJA. Sodininkystė

Kas yra juodasis rožių dėmėtumas?

Juodąjį rožių dėmėtumą sukelia grybelis (Diplocarpon rosae), kuris pažeidžia rožių lapus ir silpnina visą augalą.

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Liga dažniausiai prasideda nuo juodų arba tamsiai rudų dėmių ant lapų. Kartais dėmės būna su violetiniu atspalviu ir gelsvu apvadu.

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Dažniausiai pirmiausia pažeidžiami apatiniai lapai, esantys arčiausiai žemės, nes lietaus lašai ir vandens purslai perneša grybelio sporas iš dirvožemio.

Laikui bėgant dėmės didėja, susilieja tarpusavyje, lapai pradeda gelsti ir galiausiai nukrenta. Dėl to rožė netenka didelės dalies lapijos, kuri būtina saulės šviesai sugerti ir energijai gaminti.

Kaip sustabdyti ligos plitimą?

Nors geriausia apsauga yra prevencija, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams būtina kuo greičiau pašalinti pažeistus lapus.

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Sodininkystės specialistai pabrėžia, kad tai labai svarbu, nes liga gali sparčiai išplisti ir kitą pavasarį vėl užkrėsti augalus. Dažniausiai užtenka 5–10 minučių pašalinti pažeistus lapus ir išgenėti užsikrėtusius stiebus.

Taip pat svarbu nepamiršti dezinfekuoti sekatorių ir kitus genėjimo įrankius. Juos pakanka nuvalyti spiritu arba kita dezinfekavimo priemone. Taip sumažinsite riziką pernešti grybelines ligas nuo vieno augalo kitam.

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Ką daryti su surinktais lapais?

Pašalintus lapus reikėtų kuo greičiau surinkti ir išnešti iš sodo. Jų nerekomenduojama mesti į komposto krūvą, nes grybelis gali joje išlikti ir kitą sezoną vėl patekti ant augalų.

Geriausia sergančius lapus sudėti į maišą ir išmesti kartu su žaliosiomis atliekomis arba perduoti kompostuoti savivaldybės atliekų tvarkymo sistemai.

Nors šis darbas užtrunka vos kelias minutes, jis gali padėti apsaugoti rožes nuo vienos dažniausių ir žalingiausių ligų bei užtikrinti gausesnį žydėjimą kitą sezoną.

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