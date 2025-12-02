Sunkiai sergančios 17-metės tėčio poelgis sujaudino tūkstančius: sunku sulaikyti ašaras

Pardavinėdamas daržoves tėtis dėjo centą prie cento, kad būtų surinkta stulbinanti daugiau kaip pusės milijono zlotų suma operacijai ir tolimesniam Julkos gydymui. Tačiau dabar jam nebereikės to daryti – pakako vieno Seimo nario Łukaszo Litewkos įrašo, kad pavyktų surinkti visą sumą, rašo fakt.pl.
Tėčio poelgis dėl sunkiai sergančios 17-metės dukros sujaudino ne vieną
„Fakt“ papasakojo pono Sebastiano ir jo dukters istoriją. Vyras darė viską kovodamas už savo mylimos dukros Julijos gyvybę, kuri jau 12 metų serga vaistams atsparia epilepsija su polimorfiniais priepuoliais. Tai tragiška Julijai būnant penkerių persirgto meningito pasekmė.
Julka jau kurį laiką patiria net kelis šimtus epilepsijos priepuolių per dieną, iš kurių dalis baigiasi sąmonės netekimu. Kiekvienas jų kelia mirtiną pavojų, rašo fakt.pl.
Paauglei viltį suteikia diagnostika ir operacija Vokietijoje, o po to – tolesnė reabilitacija, tačiau tai labai brangu. Kad surinktų reikiamą daugiau kaip 750 tūkst. zlotų (daugiau nei 177 tūkst. eurų) sumą, Julkos tėvas, ponas Sebastianas, ėmėsi sunkaus ir herojiško darbo.
Vietos ūkininkams geranoriškai leidus, jis savo rankomis rinko jų laukuose bulves ir svogūnus, namuose juos valė, o paskui kasdien pardavinėjo Slavnuvo turguje. Jis darė viską, kad tik pavyktų surinkti bent minimalią sumą dukros gydymui.
„Kiekvienas zlotas mums yra šansas gydyti vaiką. Vis kažkiek uždirbu, centas prie cento“, – sakė vyras „TVP Szczecin“ reportaže.
Seimo nariui pasidalinus įrašu socialiniuose tinkluose įvyko stebuklas
Tačiau iškritus sniegui, daržovių rinkimas laukuose tapo neįmanomas. Ponas Sebastianas ieškojo pagalbos visur, kur galėjo. Paskutinė viltis jam buvo Seimo narys Łukaszas Litewka, garsėjantis pagalba stokojantiems. Ir šį kartą jis nenuvylė. Pirmadienį, lapkričio 24-ąją, savo „Facebook“ paskyroje jis pasidalijo pono Sebastiano ir Julkos istorija.
„Kai šiandien išgirdau apie poną Sebastianą, netikėjau, pagalvojau: negali būti, kaip? <...> kai šiandien jam paskambinau, jis pravirko ir negalėjo patikėti. Iš pradžių pamaniau, kad malonu, jog jis mane atpažįsta, nes taip visada lengviau kalbėtis.
Tikaki jis pasakė: „Tiek ilgai laukiau, netikiu“ – supratau, kad vyras beldėsi visur, kur tik galėjo, bet liko neišgirstas. Kai po skambučio perskaičiau jo žinutes iš pastarųjų savaičių, mane apėmė didžiulis liūdesys, kad tik šiandien jį pamačiau.
Labai norėjau, kad kas kiek galite, nupirktumėte vieną virtualų bulvių maišą iš pono Sebastiano. Būkime atviri – jis niekada jūsų nepasieks, bet pažadu, tai bus skaniausios bulvės jūsų gyvenime. Jei jūsų neįtikinau – suprantu, tačiau prašau, pažvelkite į poną Sebastianą. Būsiu dėkingas už bet kokią reakciją po šiuo įrašu. Julijai nebeliko laiko, o ponui Sebastianui – vilties“, – rašė L. Litewka.
Jis pasidalijo ir lėšų rinkimo platformos nuoroda, kur renkami pinigai Julkos gydymui. Ir tada prasidėjo stebuklai. Suma su kiekviena minute didėjo vis greičiau, kol galiausiai, vos po valandos, buvo surinkta visa reikiama suma.
„55 minutės, uždarau prekybos vietą. Skirstykitės, bulvės baigėsi. Ačiū, labanakt. 19 767 aukos!“ – parašė L. Litewka.
Tačiau tai dar ne viskas, nes surinkus visą reikiamą sumą, ji toliau nuolat auga. Prieš mažiau nei savaitę jau buvo surinkta daugiau nei milijonas zlotų.
„Esame labai laimingi. Dabar jau žinome, kad pavyks. Julka bus sveika, visiems labai dėkojame“, –dėkodamas parašė ponas Sebastianas.
