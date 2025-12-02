 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Sunkiai sergančios 17-metės tėčio poelgis sujaudino tūkstančius: sunku sulaikyti ašaras

2025-12-02 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 16:15

Net keli šimtai epilepsijos priepuolių per dieną – taip atrodo 17-metės Julijos iš Slavnuvo, Vakarų Pamačio vaivadijos Lenkijoje, kasdienybė. Ji daugybę metų kovoja su sunkia liga. Kad išgelbėtų dukrą, jos tėvas rinko iš vietos ūkininkų laukų daržoves ir pardavinėjo jas vietiniame turguje – šis tėčio poelgis sujaudino ne vieną.

Ponas Sebastianas (nuotr. facebook.com)

Net keli šimtai epilepsijos priepuolių per dieną – taip atrodo 17-metės Julijos iš Slavnuvo, Vakarų Pamačio vaivadijos Lenkijoje, kasdienybė. Ji daugybę metų kovoja su sunkia liga. Kad išgelbėtų dukrą, jos tėvas rinko iš vietos ūkininkų laukų daržoves ir pardavinėjo jas vietiniame turguje – šis tėčio poelgis sujaudino ne vieną.

REKLAMA
0

Pardavinėdamas daržoves tėtis dėjo centą prie cento, kad būtų surinkta stulbinanti daugiau kaip pusės milijono zlotų suma operacijai ir tolimesniam Julkos gydymui. Tačiau dabar jam nebereikės to daryti – pakako vieno Seimo nario Łukaszo Litewkos įrašo, kad pavyktų surinkti visą sumą, rašo fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tėčio poelgis dėl sunkiai sergančios 17-metės dukros sujaudino ne vieną

„Fakt“ papasakojo pono Sebastiano ir jo dukters istoriją. Vyras darė viską kovodamas už savo mylimos dukros Julijos gyvybę, kuri jau 12 metų serga vaistams atsparia epilepsija su polimorfiniais priepuoliais. Tai tragiška Julijai būnant penkerių persirgto meningito pasekmė.

REKLAMA
REKLAMA

Julka jau kurį laiką patiria net kelis šimtus epilepsijos priepuolių per dieną, iš kurių dalis baigiasi sąmonės netekimu. Kiekvienas jų kelia mirtiną pavojų, rašo fakt.pl.

REKLAMA

Paauglei viltį suteikia diagnostika ir operacija Vokietijoje, o po to – tolesnė reabilitacija, tačiau tai labai brangu. Kad surinktų reikiamą daugiau kaip 750 tūkst. zlotų (daugiau nei 177 tūkst. eurų) sumą, Julkos tėvas, ponas Sebastianas, ėmėsi sunkaus ir herojiško darbo.

Vietos ūkininkams geranoriškai leidus, jis savo rankomis rinko jų laukuose bulves ir svogūnus, namuose juos valė, o paskui kasdien pardavinėjo Slavnuvo turguje. Jis darė viską, kad tik pavyktų surinkti bent minimalią sumą dukros gydymui.

REKLAMA
REKLAMA

„Kiekvienas zlotas mums yra šansas gydyti vaiką. Vis kažkiek uždirbu, centas prie cento“, – sakė vyras „TVP Szczecin“ reportaže.

Seimo nariui pasidalinus įrašu socialiniuose tinkluose įvyko stebuklas

Tačiau iškritus sniegui, daržovių rinkimas laukuose tapo neįmanomas. Ponas Sebastianas ieškojo pagalbos visur, kur galėjo. Paskutinė viltis jam buvo Seimo narys Łukaszas Litewka, garsėjantis pagalba stokojantiems. Ir šį kartą jis nenuvylė. Pirmadienį, lapkričio 24-ąją, savo „Facebook“ paskyroje jis pasidalijo pono Sebastiano ir Julkos istorija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kai šiandien išgirdau apie poną Sebastianą, netikėjau, pagalvojau: negali būti, kaip? <...> kai šiandien jam paskambinau, jis pravirko ir negalėjo patikėti. Iš pradžių pamaniau, kad malonu, jog jis mane atpažįsta, nes taip visada lengviau kalbėtis.

Tikaki jis pasakė: „Tiek ilgai laukiau, netikiu“ – supratau, kad vyras beldėsi visur, kur tik galėjo, bet liko neišgirstas. Kai po skambučio perskaičiau jo žinutes iš pastarųjų savaičių, mane apėmė didžiulis liūdesys, kad tik šiandien jį pamačiau.

REKLAMA

Labai norėjau, kad kas kiek galite, nupirktumėte vieną virtualų bulvių maišą iš pono Sebastiano. Būkime atviri – jis niekada jūsų nepasieks, bet pažadu, tai bus skaniausios bulvės jūsų gyvenime. Jei jūsų neįtikinau – suprantu, tačiau prašau, pažvelkite į poną Sebastianą. Būsiu dėkingas už bet kokią reakciją po šiuo įrašu. Julijai nebeliko laiko, o ponui Sebastianui – vilties“, – rašė L. Litewka.

REKLAMA

Jis pasidalijo ir lėšų rinkimo platformos nuoroda, kur renkami pinigai Julkos gydymui. Ir tada prasidėjo stebuklai. Suma su kiekviena minute didėjo vis greičiau, kol galiausiai, vos po valandos, buvo surinkta visa reikiama suma.

„55 minutės, uždarau prekybos vietą. Skirstykitės, bulvės baigėsi. Ačiū, labanakt. 19 767 aukos!“ – parašė L. Litewka.

Tačiau tai dar ne viskas, nes surinkus visą reikiamą sumą, ji toliau nuolat auga. Prieš mažiau nei savaitę jau buvo surinkta daugiau nei milijonas zlotų.

„Esame labai laimingi. Dabar jau žinome, kad pavyks. Julka bus sveika, visiems labai dėkojame“, –dėkodamas parašė ponas Sebastianas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų