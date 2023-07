Sumažinkite aukštą kraujospūdį: Unikauskas išdavė, kas padės

Laidoje „Kviečiame daktarą“ profesorius Alvydas Unikauskas kartu su „Eurovaistinės“ vaistininke Jovita Alekniene ir šeimos gydytoja Dileta Vaitkuvienė papasakojo, kaip pasireiškia magnio trūkumas, kaip optimalus jo kiekis veikia širdies ritmą ir kraujospūdį bei kada jį vartoti geriausia.

Unikauskas ir J. Aleknienė pastebi, kad vyrauja įsitikinimas, jog magnis tinkamas ir mėšlungiui gydyti, ir sumažinti galvos skausmus. Tačiau šis mineralas atsakingas už gerokai daugiau, nei galite pagalvoti.

„Magnis yra tiek svarbus, kad jo trūkumas, net ir nedidelis, gali duoti daug nusiskundimų įvairiose sistemose – ir dirbant fizinį sunkų darbą, ir psichologiškai turint problemų.

Jeigu atsiras magnio trūkumas, gali tie visi nusiskundimai paaštrėti. Tai yra šarminis metalas ir jo reikia labai daugelyje situaciją. Magnio papildai, magnio preparatai yra labai daug kam tinkantys preparatai“, – kalbėjo šeimos gydytoja D. Vaitkuvienė.

Aukšto kraujospūdžio priežastis gali būti magnio trūkumas

Profesoriaus Unikausko teigimu, magnis atsakingas ir už tinkamą širdies veiklą, jis taip pat padeda palaikyti optimalų kraujospūdį:

„Magnis dalyvauja energijos gamyboje, taip pat dalyvauja baltymų „statyboje“ – plaukai, nagai, oda, raumenys. Jis būtinas geram širdies ritmui palaikyti, reikalingas normaliam kraujospūdžiui palaikyti. Jeigu turite aukštą kraujo spaudimą, magnis jums gali padėti, jeigu priežastis, aišku, yra magnio trūkumas.“

Jis pridūrė: „Yra buvę daug atvejų, kai, pavyzdžiui, žmogui sutrinka širdies ritmas, jis patenka į ligoninę ir jam nesiseka to ritmo atstatyti. Suleistas į veną magnis atlieka stebuklingą darbą, iš karto atsistato širdies ritmas.“

Be viso to, magnis padeda įsisavinti vitaminą D, veikia raumenų tonusą, mažina stresą, gerina miegą, padeda užkietėjus viduriams.

Be to, magnis padeda subalansuoti kalcio kiekį. A. Unikauskas pabrėžia, kad esant per daug kalcio, gali kamuoti artritas, katarakta, kaulėti kraujagyslės – tokiu atveju gali padėti magnio papildai, nes kalcis ir magnis veikia kaip svarstyklės ir tarp jų būtina pusiausvyra.

Patarė, kas padės

Magnio trūkumą, anot profesoriaus, gali sukelti ne vienas veiksnys. Pavyzdžiui, gaunamas per didelis kalcio kiekis ar alkoholio vartojimas.

„Mes turime suprasti, kad alkoholis, būdamas labai aktyvus angliavandenis, sutrikdo magnio įsisavinimą. Be to, tai toksinė medžiaga ir vietoj to, kad mes gautume magnio su maistu, jis yra ištraukiamas iš organizmo vartojant alkoholį. Tas pats yra su cukrumi – maitinimasis bandelėmis sumažins jūsų magnio atsargas“, – aiškino A. Unikauskas.

D. Vaitkuvienė priduria, kad magnis yra absorbuojamas žarnyne, todėl sergant žarnyno ligomis magnio gali trūkti. Lygiai taip pat magnio gali trūkti, jei vartojami diuretikai ir t. t.

Norint papildyti organizmo magnio atsargas, vaistininkė J. Aleknienė pataria, kad per dieną reikėtų suvartoti apie 400 mg magnio. Svarbus ir laikas, kada jis geriamas – tai geriausia daryti vakare, prieš miegą, nes išgėrus ryte jis veikia slopinančiai, galite jaustis be jėgų, išsekę.

Profesorius Unikauskas priduria, kad magnio galime gauti ir su maistu, todėl svarbu žinoti, kur jo yra daugiausia:

„Magnio mums trūksta todėl, kad nevartojame pakankamai žalios spalvos lapinių daržovių. Magnis yra sudėtinė dalis augalų pigmento chlorofilo, o chlorofilas yra medžiaga, dėl kurios augalai sugeria saulės energiją. <...>

Daugiausiai magnio yra lapiniuose žalumynuose, kiaušiniuose, riešutuose. Jei vartojame nepakankamai šių produktų, mums magnio gali pritrūkti.“

Jis priduria, kad norint gauti pakankamai magnio su maistu, reikėtų suvalgyti ne mažiau nei 400 gramų daržovių per parą.

Tačiau specialistai įspėja, kad magnio gali būti ir per daug. Tokiu atveju gali pasireikšti viduriavimas, pykinimas, žemas kraujo spaudimas, depresija, apatija, oro trūkumas, taip pat gali sutrikti širdies ritmas.