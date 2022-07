Sukrečianti kare galūnių netekusio 19-mečio istorija: žmonės nesulaiko ašarų

Jo istorija savo „Twitter“ paskyroje pasidalijo Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka, negalėjęs atsistebėti vaikino atkaklumu.

„Prieš kurį laiką apie jį rašiau. Karo metu jis neteko dalies abiejų kojų, rankos ir pirštų. Dabar Danylo vyksta reabilitacija. Jis planuoja tapti karo psichologu ir grįžti į kariuomenę. Žaviuosi jo optimizmu“, – rašo A. Heraščenka.

This is Danylo Melnyk, 19. I posted about him a while ago.



He partly lost his legs, his hand and fingers in war. Danylo is now going through rehabilitation.



He plans to become a military psychologist and come back to the Army.



I admire his optimismg



📷 Getty images pic.twitter.com/bvvlHCvOkv