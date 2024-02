Sugalvojo genialią skalbinių džiovinimo gudrybę: išbandykite patys

Kol dar neatšilo orai, drabužių džiovinimas tampa ne pačia lengviausia užduotimi, nes tinkamai išdžiovinti drabužius namuose gali užtrukti ne vieną dieną, o elektrines džiovykles namuose turi toli gražu ne visi.

Be to, galvos skausmu tampa ir tai, kad drabužiai, kai per ilgai džiūsta, gali įgauti nemalonų kvapą, net jei buvo ką tik išskalbti. Tačiau yra paprastas triukas, kuris padeda greičiau išdžiovinti drabužius namuose – ir jums neprireiks nei elektrinės džiovyklės, nei oro sausintuvo.

Drabužių priežiūros ekspertai iš „Sheets Laundry Club“ paragino išbandyti šį triuką, kuris yra greitas ir paprastas, nes viskas, ko jums reikės, yra rankšluostis, rašo express.co.uk.

Parodė, kaip greitai išdžiovinti skalbinius

Viskas, ką jums reikia padaryti, tai išimti drabužį iš skalbimo mašinos ir padėti jį ant švaraus ir sauso rankšluosčio. Įvyniokite drabužį į rankšluostį, tada jį pasukiokite į vieną ir kitą pusę, kad iš drabužių išspaustumėte drėgmės perteklių.

Tada susktą rankšluostį su viduje vis dar suvyniotu drabužiu patapšnokite ir būtinai stipriai prispauskite rankšluostį, kad drabužyje liktų kuo mažiau drėgmės.

Išvyniokite rankšluostį ir jūsų drabužis jau bus beveik sausas. Padžiaukite jį ant džiovyklos ir jis greitai visiškai išdžius.

Tai sutrumpins džiovinimo laiką iki vos kelių valandų, o tai reiškia, kad tą pačią dieną galėsite dėvėti šviežiai išskalbtą drabužį ir nereikės laukti kelių dienų, kol jis išdžius, ar naudoti elektrinės džiovyklės.

Jei norite sutaupyti dar daugiau laiko, galite net naudoti plaukų džiovintuvą, kad dar greičiau išdžiovintumėte drabužius.

Vaizdo įrašą peržiūrėję asmenys liko be žado, kai išgirdę apie šį triuką jį išbandė. Jie teigė, kad jis išties veikia – drabužiai išdžiūsta daug greičiau.