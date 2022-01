Atrado būdą, kaip skalbinius išdžiovinti greičiau: išbandykite patys

Alix Byrne, gyvenanti vieno miegamojo bute su savo partneriu Andrew, kaip ir visi stengiasi pakankamai dažnai skalbti drabužius. Nepaisant daugybės drabužių džiovinimo būdų, ji neturėjo pakankamai vietos pakabinti drabužiams, kad šie džiūtų natūraliai.

Atrado efektyvų būdą

Vieną dieną, kai jai reikėjo sudžiauti patalynę, mergina patyrė „eurekos“ akimirką – uždengdama rūbų džiovyklę patalyne ir padėjusi ją prie radiatoriaus, ji pastebėjo, kad susidaro oro kišenė ir taip drabužiai išdžiūsta vos per dvi valandas, rašo mirror.co.uk.

„Tai buvo tarsi eurekos akimirka. Bandžiau rasti, kur pakabinti patalynę, kad ji išdžiūtų, išskyrus virtuvės duris, nes jos sugeria visko, ką gaminate, kvapus. Dažniausiai rūbų džiovyklę laikau prie radiatoriaus, ypač žiemą, ir tiesiog pagalvojau: „Kodėl neužmetus paklodės ant džiovyklės, neužkišus galų už radiatoriaus, tada karštas oras greičiau išdžiovins drabužius“, – pasakojo mergina.

„Aš gyvenu mažame, jaukiame vieno miegamojo bute su savo partneriu, mes turime dvi drabužių džiovykles, nes gyvename įtemptai ir daug skalbiame, tad skalbiniai užima per daug vietos.

Tiesą sakant, turime džiovyklę, bet, atvirai kalbant, ji kainuoja epr daug ir tikrai nepalieka drabužių su geriausiu kvapu. Manau, kad ši gudrybė būtų naudinga žmonėms, nes taip sutaupoma pinigų. Tikriausiai vis tiek įjungtas šildymas, juk sausis.

Tai sutaupo vietos, nes jūsų drabužiai išdžiūna per kelias valandas vietoj įprastų 24 valandų, po kurių drabužiai dar būna drėgni ir laukia dar vienas skalbimas. Tokiu būdu viskas įvyksta per 2 valandas ir galite drabužius dėti į spintą“, – aiškino A. Byrne.

Patarė, kaip pagerinti rezultatą

Alix pasidalijo neįtikėtinais rezultatais „Facebook“, kur jos įrašas surinko daugiau nei 4000 „patinka“. Tūkstančiai vartotojų komentavo po įrašu, norėdami pasidalinti savo patirtimi ir patarimais.

Vienas žmogus rašė: „Tai darau daugelį metų, tai iš tikrųjų nuostabu, kad mano drabužiai taip greitai išdžiūsta!“

Kitas rašė: „Neabejotinai pabandysiu, išdžiovinti drabužius ant džiovyklės prireikia maždaug trijų dienų.“

„Kodėl aš to nemačiau anksčiau, nes nuolat ieškojau būdų, kaip greičiau išdžiovinti drabužius, kai visi radiatoriai pilni drabužių, kaip ir džiovyklė“, – pridūrė trečiasis.

Alix taip pat pasidalijo keliais patarimais, kaip pagerinti rezultatus ir ko imtis, jei kyla baimių. Ji sakė:

„Žmonės klausia, ar nelieka drėgmės, bet aš naudoju dvigulę lovos paklodę, todėl ji neuždengia visos skalbinių džiovyklės rėmo, o oras gali išeiti ir sušildyti kambarį. Jei nerimaujate dėl drėgmės, šiek tiek praverkite langą arba šalia pastatykite drėgmės surinkėją.

Žmonės taip pat klausė, ar tai gali sukelti gaisrą, bet nemanau, kad radiatorius pakankamai karštas. Jei taip nerimaujate, tiesiog nustatykite jį ant mažesnės kaitros ilgesniam laikui ir stebėkite. Pastebėjau, kad esant vidutiniam nustatymui, drabužiai išdžiūvo per 2-3 valandas, o esant žemai per 4-6. Be to, mano drabužiai taip pat vis dar kvepia minkštikliu, nes taip greitai išdžiūvo.“