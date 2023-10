REKLAMA

„Šturmas“ – pramoginis orientavimosi žaidimas automobiliais siūlo prisiminti, kad ruduo ne tik pilkas, lietingas ir niūrus, bet ir labai spalvingas bei žavus. Tai vienas geriausių metų laikų leistis į savo miesto pažinimo kelionę: įspūdingi gamtos peizažai, šviežias ir gaivus oras bei artimiausių žmonių kompanija. Ar gali ruduo būti dar jaukesnis? Negana to, permainingas rudens oras pridės tik dar daugiau iššūkių ir nuotykių varžantis.

Kodėl rudenį rinktis būtent „Šturmą“?

Jei vasarą norisi kuo daugiau būti gamtoje, atvirame ore, tai pamažu vėstantis rudeninis žvarbukas gali atbaidyti nuo susitikimų mieste. Tačiau „Šturmo“ projekto įkūrėjas Simonas Slabšinskas sako, kad rudenį tikrai nebūtina sėdėti namie, o vakarus leisti prie televizoriaus ekrano ir nuobodžiauti! Kavinės, barai ir svečiavimasis pas draugus labai greitai atsibosta, todėl žmones ir apninka vadinamosios „rudeniškos nuotaikos“.

Būtent tam ir organizuojamas šis žaidimas – kad žmonės turėtų alternatyvų pasirinkimą laisvalaikiui, kuris žada ir su kaupu išpildo žaidėjų lūkesčius. Linksmybės, azartas, iššūkiai, per kraštus besiliejantis adrenalinas, kvapą gniaužianti konkurencija ir, žinoma, gera nuotaika – tai tik dalis emocijų, kuriomis per vieną vakarą prisipildo „Šturmo“ dalyviai.

„Be to, ne vienas mūsų dalyvių prisipažino, kad „Šturmo“ dėka atrado tokių savo miesto vietų ir objektų, apie kurių egzistavimą net nesapnavo, – šypsosi Simonas, – Daugumai tai puiki proga dar geriau pažinti ir iš naujo pamilti savo miestą. O jei jūsų niekuo jau neįmanoma nustebinti, tuomet visuomet galite sudalyvauti kitame mieste vykstančiame „Šturmo“ žaidime, mat mūsų žaidimai vyksta net dešimtyje Lietuvos miestų“.

„Šturmas“ siūlo rudenį praleisti spalvingai – šok ant ratų ir leiskis pažinti savo miestą įdomiai (10 nuotr.) Žaidimo akimirka Žaidimo akimirka Žaidimo akimirka +6 Žaidimo akimirka Žaidimo akimirka Žaidimo akimirka Simonas Slabšinskas Žaidimo akimirka Žaidimo akimirka Žaidimo akimirka

Kam skirtas „Šturmo“ žaidimas?

Visiems. Simonas Slabšinksas tvirtai įsitikinęs, kad „Šturmas“ skirtas visiems, kurie nori gerai praleisti laiką. „Kad žaistumėte „Šturmą“ jums nereikia būti nei Olimpiados čempionu, nei protmūšių nugalėtoju, čia nėra ir amžiaus ar lyties cenzo – visi norintys laukiami. O mes jau pasirūpinsime, kad jums būtų tikrai smagu“, – sako jis. Nors visgi viena sąlyga yra – bent vienas komandos narys turi turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kad galėtų vairuoti automobilį. „Daugiau jokių specialių reikalavimų nėra: tereikia 2-5 žmonių komandos, automobilio ir pilnai įkrauto išmaniojo telefono su interneto ryšiu. Viskas, – sako Simonas, – Gausite užduotis, jas spręsite, susidėliosite maršrutą ir fotografuositės prie objektų. Paprasta“.

Kolegoms, draugams ir kitiems kolektyvams. „Šturmas“ – taip pat puiki proga po vasaros atostogų susitikti ir su savo draugais ar kolegomis. Juk komandiniai žaidimai suartina bendram tikslui, suvienija, apdovanoja bendru džiaugsmu ir pačiomis geriausiomis emocijomis. O po žaidimo su savo komanda visuomet galite kartu stebėti tiesioginę transliaciją ir su komandos nariais, kolegomis, draugais aptarti ne tik žaidimą, bet ir prabėgusios vasaros įspūdžius.

Naujokams. Šiais metais „Šturmo“ organizatoriai deda pastangas, kad nauji žaidimo dalyviai, naujos komandos pasijustų it namuose. „Iš esamų komandų, kurios jau ne vienerius metus žaidžia mūsų žaidimus, paskyrėme atsakingas komandas kiekviename mieste, kurie padės naujokams greičiau perprasti taisykles, įsilieti tiek į žaidimą, tiek į „Šturmo“ bendruomenę, – pasakoja S. Slabšinskas, – Be to, paskyrėme rekomendacines vietas startui, kur, tikimės, kad prieš žaidimą susitiks visos komandos ir artimiau pažins vieni kitus“.

Įtraukiančios, entuziazmą keliančios užduotys

„Šturmo“ unikalumas slypi jo paprastume ir organizatorių sukurtose itin įdomiose ir įtraukiančiose užduotyse. „Kiekvieną objektą atrenka ir patikrina mūsų komanda, – pasakoja Simonas, – Žaidėjų laukia labai įvairios užduotys: nuo žinomų prekės ženklų fragmentų suradimo iki šifrų ar kodų panaudojimo, kad atrakintumėte objektą“. Didžiausią entuziazmą ir adrenaliną dalyviams kelia tai, kad žaidimas turi nustatytą laiką, per kurį užduotys turi būti išspręstos ir tai, kad vienu metu „Šturmas“ vyksta net 10 Lietuvos miestų (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Alytuje, Marijampolėje, Šiauliuose ir Tauragėje).

„Šturmas“ – vienas populiariausių pramoginių orientavimosi automobiliais žaidimų Lietuvoje

„Šturmas“ – ne tik vienas populiariausių, bet ir didžiausių pramoginių orientavimosi automobiliais Lietuvoje, kuris reguliariai vyksta net dešimtyje Lietuvos miestų jau septinti metai ir turi vieną gausiausių bendruomenių – apie 3000 žmonių. „Mūsų žaidimo bendruomenę vienija didelis būrys draugiškų žmonių, kurie kiekvienais metais laukia naujojo „Šturmo“ sezono ir taip mus skatina vis labiau kelti sau tobulumo kartelę ir pranokti patiems save, – pasakoja Simonas, – Šiemet žaidėjų laukia dar įdomesnis, intensyvesnis ir smagesnis žaidimas. Negana to, bandome bristi ir į platesnius vandenis – pirmą kartą pramoginius orientavimosi žaidimus automobiliais surengsime ir 12 Lenkijos miestų. Labai tikimės, kad kaimynams šie žaidimai patiks lygiai taip pat, kaip ir mūsų tautiečiams“.

POWER lyga ir vertingi prizai, tarp kurių ir XBOX žaidimų konsolės

Patį „Šturmą“ žaisti jau savaime įdomu, bet dar didesnis azartas pakyla tuomet, kai varžytis pradedama dėl prizų. O šiemet žaidimo dalyvius lepins ir organizatorių, ir rėmėjų įsteigtais vertingais prizais. Pavyzdžiui, geriausia komanda kiekvieno etapo metu turi galimybę laimėti Šturmo organizatorių bei „Power Hit Radio“ kartu įsteigtą prizą – XBOX Series S 512GB žaidimų konsolę.

Pirmasis šio sezono etapas jau čia pat – Spalio 13 d., 19 val.

Nevaržyk savęs, geriau atvyk pasivaržyti su kitais!

Daugiau informacijos www.sturmas.lt