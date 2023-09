Štai, kiek eurų lietuviai deda į vokelius vestuvėse: senos taisyklės nebegalioja

Švenčių organizatorė, įmonės „Balti lapai“ įkūrėja Sandra Dainaravičienė teigia, kad ir pernai, ir šiemet švenčių sezonas yra itin intensyvus.

Pasak jos, nebuvo nė vienos savaitės, kuomet nebūtų nė vienos šventės. Be to, šiemet jos įkurta švenčių organizavimo įmonė švęs jau ir penktąjį gimtadienį, taigi jau visai netrukus, spalį, nusimato ir dar vienas gražus renginys.

Tendencijos

Visgi, didžioji dalis vasaros švenčių – vestuvės. Pasiteiravus specialistės, kokios pastarojo sezono tendencijos ėmė ryškėti, populiarėti, Sandra teigia pastaruoju metu pastebinti, kad vis dažniau jaunavedžiai renkasi šventę minėti dvi dienas.

„Švęsti antrąją vestuvių dieną būdavo populiaru gerokai seniau, tačiau galima sakyti, kad pastaruoju metu ši tendencija ir vėl populiarėja. Pavyzdžiui, jeigu tai yra miesto vestuvės, svečiai susirenka kitą dieną vėlyvų pusryčių, vyksta į kokią sodybėlę, kur tiesiog bendrauja, geria kokteilius ir aptaria pirmos dienos akimirkas“, – pasakoja.

Sandra priduria, kad neretai svečiai susirenka ir papiknikauti, vyksta į aktyvaus laisvalaikio pramogas, o kartais tiesiog susirenka pailsėti ir paprasčiausiai pabendrauti tarpusavyje.

Be to, pasak pašnekovės, per vestuves vis dar pastebimas senųjų tradicijų laikymasis.

„Vis dar labai gražia tradicija išlieka tėvų sutikimas su druska ir duona, šeimos židinys. Pastarasis gana dažnai pastebimas vis dar visose vestuvėse“, – nusišypso.

Sandra teigia, kad šeimos židiniu visuomet pasirūpina tėvai, o kartais dėl jaunųjų pasitikimo pagelbėti įsikiša ir koordinatoriai.

Pasiteiravus, kas bėgant laikui iki šiol išliko tas vadinamasis šeimos židinys, pašnekovė pasakoja, kad tai neretai būna didelė graži žvakė ar žvakidė. Visgi, kalbant apie šią dovaną, ji turi vieną svarbų patarimą:

„Visada dėl šeimos židinio patariu pasitarti su jaunavedžiais, kad tai būtų detalė, tinkanti prie jų interjero, o ne nugrūsta kažkur į spintą.“

Nors per vestuves įprasta regėti klasika alsuojančią švelnių spalvų paletę, vis tik, pastaruoju metu jaunieji nevengia drąsesnių, ryškesnių dekoro sprendimų.

Sandra pasakoja, kad nors balta spalva išliks visuomet klasika, vis dėlto, ryškūs dekorai, gėlės, staltiesės lygiai taip pat taps vis populiaresni. „Žmonės priima drąsesnius sprendimus savo šventėms“, – šypsosi pridurdama.

Taip pat, Sandra teigia, kad visuomet klientams stengiasi priminti, kad nebūtina ieškoti pačių įvairiausių naujovių, kuo būtų galima nustebinti svečius. Svarbiausia organizuojant šventę yra išlikti atviriems sau, kad vestuvės būtų kuo jaukesnės patiems jauniesiems, organiškos.

„Jaunieji turėtų daryti tai, kas jiems patiems labiausiai patinka. Nebūtina vaikytis naujovių, daryti pompastiškų programų. Kartais žmonėms programos net ir nereikia, nes jie susirenka bendrauti, šokti, pasilinksminti, o ne sėdėti ir žiūrėti kažkokią programą.“

Kainos

Šiemet norint surengti įspūdingą vestuvių šventę, kurioje dalyvavo 70-80 svečių, o renginį vedė ir fotografavo žinomi veidai, jauniesiems prireikė nuo 25 tūkst. eurų.

„Jeigu vestuvėse dalyvauja populiari grupė, žinomi fotografai ar kiti populiarūs veidai, tuomet reikėtų galvoti apie šventės biudžetą nuo 30 tūkst. eurų.

Iš kitos pusės, galima įtilpti ir į 20-25 tūkst. eurų, tačiau šiemet tokių vestuvių, kurių biuždetas būtų mažesnis nei 25 tūkst. eurų, neteko turėti, gal tik vienas“, – dalinasi įžvalgomis.

S. Dainaravičienė pastebi, kad kiekvienais metais paslaugų kainos kyla, todėl nenuostabu, kad automatiškai didėja ir bendras šventės biudžetas, jeigu norisi įspūdingesnio renginio.

Be to, specialistė priduria, kad kiekviena paslauga turi savo kainą, todėl vargu ar rasite paslaugą, kurią renkantis pavyks ženkliai sutaupyti.

„Mažai kainuoja nebent žiedlapiai prie bažnyčios“, – juokiasi ir prideda, kad ir dekoras, ir maistas, gėrimai bei atlikėjai pastaruoju metu kainuoja nemažas sumas. Norint sutaupyti, pasak moters, tenka atsisakyti žymesnių vedėjų, atlikėjų, fotografų.

Dedama po 200 eurų nuo žmogaus

Pasiteiravus, kaip tuomet reikėtų elgtis svečiams, kurie taip pat pastebi išaugusias paslaugų kainas ir kokias sumas šie turėtų įdėti į vokelį, pašnekovė teigia pastebinti vieną tendenciją:

„Pastebiu, kad paskutiniu metu nuo svečio, jeigu vykstama ne į itin artimo žmogaus vestuves, dedama 200 eurų, taigi, jeigu vyksta pora, į vokelį deda 400 eurų.

Jeigu keliaujama į brolio, sesers, ar kito giminaičio vestuves, tuomet kiekvienas žiūri pagal savo galimybes, vieni gali įdėti 1 tūkst., o kiti ir 10 tūkst. eurų.“