„Dažnai girdžiu sakant: „dar nėra taip blogai, kad dėčiausi klausos aparatą“ arba „kai jau visai nebegirdėsiu, tada ir reikės“. Žmonėms atrodo, kad klausos aparatas skirtas tik vyresnio amžiaus arba beveik negirdinčiam žmogui. Jie nerimauja, kad aparatas bus matomas aplinkiniams, ir kartais dėl to delsia kreiptis pagalbos“, – pasakoja „Vision Express“ klausos specialistė D. Širiakovienė.
Anot jos, pirmuosius klausos pokyčius ne visada lengva pastebėti, o delsimas ieškoti pagalbos gali turėti įtaką ne tik girdėjimui, bet ir kasdieniam bendravimui. Vis dėlto, šiuolaikinės technologijos leidžia klausos sutrikimus kompensuoti kur kas patogiau nei daugelis įsivaizduoja.
Pirmieji klausos pokyčiai, kurių galime nepastebėti
Klausa dažniausiai silpnėja palaipsniui, todėl pirmuosius pokyčius sunku atpažinti. Vienas būdingų požymių – žmogus girdi aplinkinius garsus, tačiau sunkiau supranta kalbą. Tai ypač išryškėja restoranuose, šeimos susibūrimuose ar kitose vietose, kur vienu metu kalba keli žmonės. Sunkumų gali kilti ir bandant išgirsti toliau esantį pašnekovą, pavyzdžiui, teatre ar auditorijoje.
„Kai prasčiau girdimi aukšto dažnio garsai, žmogui gali būti sunku atskirti kai kuriuos priebalsius, pavyzdžiui, „s“, „š“ ar „f“. Panašiai skambantys žodžiai pradeda lietis, o aplinkinis triukšmas dar labiau apsunkina jų supratimą. Todėl žmonės dažnai sako: „girdžiu, bet nesuprantu, ką sakai“, – aiškina specialistė.
Klausos pokyčius neretai pirmieji pastebi artimieji. Jie atkreipia dėmesį, kad tenka dažniau kartoti pasakytus žodžius arba televizoriaus garsumas, anksčiau buvęs patogus visai šeimai, vienam jos nariui tampa per mažas. Vieni gyvenantys žmonės prie silpnėjančios klausos kartais prisitaiko nepastebimai – tiesiog vis labiau garsina televizorių ar radiją.
Anot D. Širiakovienės, klausa gali suprastėti ne tik dėl amžiaus. Tam įtaką daro ilgalaikis triukšmo poveikis, ausų ligos ar kiti sveikatos sutrikimai. Todėl pastebėjus girdėjimo pokyčius svarbu nustatyti jų priežastį, o ne automatiškai sieti juos su senėjimu.
Kasdienis bendravimas tampa vis didesniu iššūkiu
Prastėjanti klausa gali paveikti ir žmogaus socialinį gyvenimą. Kai pokalbių metu nuolat tenka perklausti, o dėl aplinkinio triukšmo sunku sekti pašnekovų mintis, bendravimas reikalauja daugiau pastangų. Kai kurie žmonės dėl to ima vengti susibūrimų, renginių ar kitų situacijų, kuriose anksčiau mielai dalyvaudavo.
„Kartais net konsultacijos metu pastebiu, kad prasčiau girdintis žmogus leidžia daugiau kalbėti jį atlydėjusiam artimajam. Pats mažiau įsitraukia į pokalbį, nes nerimauja ką nors neteisingai suprasiantis. Pradėjus naudoti tinkamai pritaikytus klausos aparatus, neretai atsiranda daugiau pasitikėjimo savimi, noro bendrauti ir savarankiškumo“, – dalijasi D. Širiakovienė.
Specialistė atkreipia dėmesį, kad klausos sutrikimai gali sukelti nesusipratimų ir šeimos rate. Vienam atrodo, kad aplinkiniai kalba per tyliai ar neaiškiai, o artimieji nuolatinius perklausimus gali palaikyti nedėmesingumu. Tokie nesusikalbėjimai ilgainiui kelia įtampą, nors jų priežastis gali būti suprastėjusi klausa.
„Tokiose situacijose svarbus artimųjų palaikymas. Užuot priekaištavus dėl nuolatinių perklausimų ar garsiai veikiančio televizoriaus, verta ramiai pasikalbėti apie pastebėtus pokyčius ir pasiūlyti kartu apsilankyti pas specialistą. Tai gali padėti žmogui įveikti nepatogumą ar baimę pripažinti, kad jam reikalinga pagalba“, – pataria D. Širiakovienė.
Technologijos pažengė, bet stereotipai liko
Nors klausos aparatų technologijos gerokai pažengė, jų įvaizdis visuomenėje keičiasi lėčiau. Daugelis vis dar įsivaizduoja didelius, lengvai pastebimus aparatus, kurie švilpia ir vienodai sustiprina visus aplinkos garsus. Šiuolaikiniai klausos aparatai yra mažesni, o jų veikimas individualiai pritaikomas pagal žmogaus klausą.
„Klausos aparatas nėra tas pats, kas paprastas garso stiprintuvas. Jis programuojamas atsižvelgiant į tai, kuriuos dažnius žmogus girdi prasčiau, todėl skirtingi garsai sustiprinami nevienodai. Be to, šiandien galima rinktis labai nedidelius aparatus, kurie lengvai pasislepia už ausies ar plaukų ir aplinkiniams yra kone nepastebimi“, – aiškina D. Širiakovienė.
Šiuolaikiniai aparatai gali padėti geriau girdėti ir skirtingose kasdienėse situacijose. Pavyzdžiui, „Danavox“ klausos aparatai, priklausomai nuo modelio, gali slopinti dalį pašalinių garsų, tokių kaip vėjo ar transporto ūžesys.
Kai kuriuos modelius galima valdyti mobiliąja programėle, naudoti telefono pokalbiams, o su papildomais priedais – tiesiogiai klausytis televizoriaus garso. Galima rinktis įkraunamus arba keičiamomis baterijomis veikiančius aparatus.
Vis dėlto klausos aparatai nėra vienintelis sprendimas, todėl pirmiausia svarbu įvertinti klausos būklę. Pirminę klausos patikrą galima atlikti ir minėtos bendrovės salonuose. Rezultatai leidžia įvertinti, ar yra klausos pokyčių ir ar reikėtų kreiptis dėl išsamesnio ištyrimo. Jei nustatomas klausos sutrikimas, specialistai gali patarti dėl tolesnių veiksmų ir galimų klausos gerinimo sprendimų.
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