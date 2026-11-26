Išsamiau apie kepenų cirozės būklę, jos priežastis ir simptomus, kuriais liga pasireiškia, papasakojo „BENU“ vaistininkės vaistininkė Deimantė Zalagaitytė.
Kepenų cirozė – kas tai?
Pradėkime nuo pat pradžių. Vaistininkė pasakojo, kad kepenų cirozė yra tokia kepenų liga, kurios metu vyksta negrįžtamas kepenų randėjimas.
Pasak jos, tuo metu yra pažeidžiamos kepenų ląstelės – hepatocitai, o jų vietą užpildo jungiamasis audinys, susidaro regeneraciniai mazgai, todėl pakinta vidinė kepenų struktūra, sutrinka kraujotaka ir šio organo veikla.
„Tada lėtėja toksinių medžiagų šalinimas, baltymų, krešėjimo faktorių ir virškinimui reikalingos tulžies gamyba. Tai – tik dalis iš kelių šimtų kepenų atliekamų funkcijų“, – pasakojo ji.
Anot D. Zalagaitytės, šios ligos atsiradimą dažniausiai didina ilgalaikis piktnaudžiavimas alkoholiu, o didesnę riziką šia liga susirgti turi asmenys, kurie serga hepatitu B, C, turi problemų dėl nutukimo, serga 2 tipo cukriniu diabetu.
Šioje vietoje taip pat grėsmė padidėja tiems, kurie serga autoimuninėmis, genetinėmis ligomis, pavyzdžiui, Vilsono liga arba hemochomatoze.
„Su šia liga taip pat dažniau susiduria žmonės, kuriems yra didesnė rizika užsikrėsti virusiniais hepatitais B ir C, pavyzdžiui, vartojantys švirkščiamąsias narkotines medžiagas ar turintys nesaugių lytinių santykių“, – paaiškino ji.
Pavojingiausios kepenų cirozės komplikacijos
Svarbu prabilti ir apie tai, kad kepenys yra pagrindinis organizmo filtras ir tarsi tam tikra biochemijos laboratorija.
Pasak pašnekovės, sutrikus kepenų funkcijai gali sutrikti absoliučiai visa organizmo veikla, o viena iš pavojingiausių komplikacijų yra portinė hipertenzija, t. y., kai vartų venoje, kuria kraujas tiekiamas į kepenis, padidėja spaudimas.
„Dėl šios priežasties kraujas nukreipiamas į kitas venas, kurios gali plyšti ir sukelti gyvybei pavojingą vidinį kraujavimą.
Kepenims nebesugebant atlikti detoksikavimo ir pašalinti toksinų, jie gali pradėti kauptis ir patekti į smegenis – ši būklė vadinama kepenų encefalopatija ir ji gali sukelti atminties, elgesio sutrikimus ar net komą“, – įspėjo pašnekovė.
Vaistininkė nurodė, kad sutrikus kepenų veiklai pilvo srityje taip pat glai imti kauptis skysčiai, pasireiškia vadinamasis ascitas. Taip atsiranda galimybės pasireikšti edemai, t. y., skysčių kaupimuisi kojose.
Negana to, kepenų cirozė – tai vienas iš kepenų vėžio rizikos veiksnių, dėl to ligos vystymasis itin pavojingas.
Kepenų cirozės simptomai
Pasidomėjus, kokiais simptomais gali pasireikšti ši sudėtinga būklė, D. Zalagaitytė nurodė, kad ankstyvosiose stadijose dažnai simptomai apskritai nepasireiškia.
„Iš pradžių gali varginti tokie nespecifiniai simptomai kaip lėtinis nuovargis, svorio kritimas, apetito praradimas, pykinimas ar odos niežulys“, – pranešė ji.
Vis tik ligai progresuojant jau galima susidurti su kitais simptomais – kojų, kulkšnių patinimais, besikaupiančių skysčių sąlygotu pilvo apimties padidėjimu.
Neretai gali pasirodyti ir odos pakitimai – oda gali pagelsti, atsirasti voratinklinių darinių, žvaigždinių kraujagyslių, delnų paraudimas.
„Pasireiškia ir hormoniniai pokyčiai: moterims – menstruacinio ciklo sutrikimai, vyrams – krūtų padidėjimas, lytinio potraukio sumažėjimas.
Būdingos ir staiga atsirandančios mėlynės, kraujavimas iš nosies ar dantenų“, – nurodė D. Zalagaitytė.
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