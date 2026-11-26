Gyventojai turėtų pasiruošti prasidėsiančioms magnetinėms audroms. Jų metu vertėtų pasaugoti save ir savo sveikatą.
Magnetinė audra – 5 balų stiprumo
Meteoagent.com duomenimis, šiandien, lapkričio 26 dieną, magnetinės audros nesulauksime. Jų prognozėse prie šios dienos pažymėtas 0, o tai reiškia, kad magnetinės audros nebus.
Vis tik rytoj, lapkričio 27 dieną, šaltinis magnetinę audrą jau prognozuoja. Galima matyti, kad sulauksime 5 balų magnetinės audros, tad vertėtų skirti daugiau dėmesio sau ir savo sveikatai.
Poryt, lapkričio 28 dieną, magnetinė audra atsitrauks ir galėsime lengviau atsipūsti. Pranešama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 3,7 balo, o tai nėra sveikatai pavojinga prognozė.
Vis tik pasižiūrėjus į Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos duomenis galima matyti visai kitokias prognozes.
Pasak šaltinio, šiandien, lapkričio 26 dieną, mes sulauksime magnetinės audros, kuri sieks 5 balus, dėl to būti atidžiais sau ir savo artimiesiems vertėtų būti jau nuo dabar.
Rytoj, lapkričio 27 dieną, magnetinė audra taip pat niekur nesitrauks ir laikysis 5 balų stiprumo. Tai reiškia, kad turėtumėme neignoruoti tokių nemalonių pojūčių, kaip galvos skausmas, padidėjęs kraujo spaudimas ir kt.
Poryt, lapkričio 28 dieną, jau bus galima lengviau atsikvėpti, nes magnetinė audra atsitrauks. Geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos 2,33-3,67 balo.
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