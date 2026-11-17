Magnetinių audrų metu raginama pasaugoti save ir savo sveikatą.
Magnetinė audra – 4,67 balo stiprumo
Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinės audros nesulauksime, o geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 0 balų. Tai reiškia, kad nerimauti dėl poveikio sveikatai nereikėtų.
Rytoj, lapkričio 18 dieną, prognozės kardinaliai keisis. Prognozuojama, kad pasirodys 4,7 balo magnetinė audra, tad šią dieną jau vertėtų pasaugoti save ir savo sveikatą.
Poryt, lapkričio 19 dieną, pasak šaltinio, magnetinės audros jau nebebus. Geomagnetinio lauko stiprumas sieks vos 2,7 balo.
Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių dienų prognozes.
Pasak jų, magnetinės audros sulauksime jau šiandien. Prognozėse galima matyti, kad ji sieks 4,67 balo, tad nors nebus stipri, vis tik save reiktų pasaugoti.
Rytoj, lapkričio 18 dieną, magnetinė audra tęsis siekdama 4,67 balus. Šią dieną rekomenduojama neatsipalaiduoti ir skirti daugiau dėmesio sau.
Vis tik poryt, lapkričio 19 dieną, jau galėsime atsikvėpti, nes geomagnetinio lauko aktyvumas nukris 1,33-2,67 balo.
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