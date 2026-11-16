Kasos vėžį išduoda vos 1 aiškus ženklas: pastebėkite laiku

Jungtinėje Karalystėje kasmet diagnozuojama apie 10 500–11 500 naujų kasos vėžio atvejų. Ši liga yra viena iš dešimties dažniausiai diagnozuojamų vėžio formų šalyje, rašoma mirror.co.uk.
Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) socialiniame tinkle „X“ pasidalijo informacija apie pagrindinius kasos vėžio simptomus. Specialistai pabrėžia, kad kai kuriems žmonėms ligos požymių gali visai nebūti arba jie gali būti sunkiai pastebimi. Todėl svarbu neatmesti net ir nedidelių sveikatos pokyčių.
Pageltę akių baltymai gali įspėti apie kasos vėžį
Vienas iš galimų kasos vėžio simptomų – pageltę akių baltymai arba oda. Šis reiškinys vadinamas gelta.
NHS nurodo, kad kasos vėžį taip pat gali išduoti šie simptomai:
- Odos niežėjimas.
- Tamsesnės spalvos šlapimas ir neįprastai šviesios išmatos.
- Sumažėjęs apetitas arba netikėtas svorio kritimas.
- Nuolatinis nuovargis ir energijos trūkumas.
- Pakilusi temperatūra, šaltkrėtis arba karščio pojūtis.
- Pykinimas ir vėmimas.
- Viduriavimas, vidurių užkietėjimas ar kiti tuštinimosi pokyčiai.
- Skausmas viršutinėje pilvo dalyje arba nugaroje.
- Nevirškinimas ir pilvo pūtimas.
- Pilvo ar nugaros skausmas kartais gali sustiprėti valgant arba gulint. Kai kuriems žmonėms palengvėja pasilenkus į priekį.
Kodėl kasos vėžys vadinamas tyliuoju žudiku?
Kasos vėžys dažnai vadinamas „tyliuoju žudiku“, nes ankstyvosiose ligos stadijose gali nesukelti ryškių simptomų. Dėl šios priežasties liga kartais ilgą laiką lieka nepastebėta, o navikas gali būti aptinkamas jau pažengusioje stadijoje, kai vėžys būna išplitęs į kitus organus.
Būtent todėl medikai ragina atkreipti dėmesį į neįprastus organizmo pokyčius ir nedelsti kreiptis į gydytoją, jeigu atsiranda nerimą keliančių simptomų.
Kam didesnė rizika susirgti kasos vėžiu?
Nors kasos vėžys gali išsivystyti bet kuriam žmogui, NHS išskiria kelis veiksnius, kurie gali padidinti riziką susirgti šia liga.
Didesnė rizika gali būti:
- Vyresniems nei 65 metų žmonėms, asmenims, kurių šeimoje yra buvę kasos vėžio atvejų.
- Žmonėms, sergantiems tam tikromis ligomis, pavyzdžiui, lėtiniu pankreatitu – ilgalaikiu kasos uždegimu.
Kaip sumažinti kasos vėžio riziką?
Nors visiškai išvengti kasos vėžio ne visada įmanoma, gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti sumažinti riziką.
Nacionalinė sveikatos tarnyba rekomenduoja siekti sveiko kūno svorio, Ypač jei turite antsvorio. Taip pat, riboti raudonosios ir perdirbtos mėsos vartojimą. Tai apima kumpį, šoninę, saliamį ir kitus panašius produktus.
Norint Išvengti kaso vėžio, taip pat reikėtų sumažinti alkoholio vartojimą ir mesti raukyti.
Specialistai primena, kad svarbu stebėti savo sveikatą ir neignoruoti neįprastų simptomų. Pageltę akių baltymai gali būti geltos požymis, kurį sukelia įvairūs kepenų, tulžies takų ar kasos sutrikimai. Pastebėjus geltą, būtina skubiai kreiptis į medikus.
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