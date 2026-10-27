Šliužų jūsų kieme nebeliks: išdavė, kas padės

Kenkėjų kontrolės specialistas Edris Latifi atskleidė penkias priemones, kurios gali padėti kovoti su šiais nepageidaujamais svečiais, rašoma mirror.co.uk.
Kaip atpažinti šliužų padarytą žalą?
Šliužai mėgsta tamsias ir drėgnas vietas, kuriose gali pasislėpti nuo saulės. Jie dažnai slepiasi po vazonais, augalų lapais ar kitose drėgnose sodo vietose, o maisto ieško daugiausia naktį.
Apie šių kenkėjų apsilankymą galima spręsti iš apgraužtų augalų lapų, vaisių ir gleivėtų pėdsakų. Šliužai taip pat kartais patenka į namus per įvairias angas ar plyšius, ieškodami drėgmės ir maisto.
1. Kavos tirščiai
Viena iš priemonių, kurią galima išbandyti kovojant su šliužais, yra malta kava arba kavos tirščiai. Juos galima išbarstyti aplink augalus, kuriuos norima apsaugoti nuo kenkėjų.
E. Latifi atkreipia dėmesį, kad kofeino koncentracija gali turėti įtakos priemonės veiksmingumui. Kaip teigia specialistas, „kuo didesnė kofeino koncentracija, tuo jis bus veiksmingesnis“.
Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad kavos tirščiai nėra patikima apsauga nuo šliužų. Be to, didesni kofeino kiekiai gali pakenkti ir kitiems sodo organizmams, todėl šią priemonę reikėtų naudoti atsargiai.
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