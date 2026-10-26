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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Palaistykite augalus šiuo mišiniu: žydės su kaupu

2026-10-26 15:10 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-26 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rudenį sodui ir augalams reikia ne tik tinkamos priežiūros, bet ir maistinių medžiagų, kurios padėtų jiems išlikti sveikiems. Tačiau norint pasirūpinti augalais, nebūtina skubėti į parduotuvę pirkti specialių trąšų. Pasirodo, naudingų medžiagų galima išgauti ir iš to, ką dažnai išmetame į šiukšliadėžę.

Kaunietės Rimos orchidėjos stebina svečius (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (15)

Rudenį sodui ir augalams reikia ne tik tinkamos priežiūros, bet ir maistinių medžiagų, kurios padėtų jiems išlikti sveikiems. Tačiau norint pasirūpinti augalais, nebūtina skubėti į parduotuvę pirkti specialių trąšų. Pasirodo, naudingų medžiagų galima išgauti ir iš to, ką dažnai išmetame į šiukšliadėžę.

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Sodininkystės ekspertė ir „TikTok“ kūrėja Ifzaal pasidalijo paprastu būdu, kaip iš kiaušinių lukštų pasigaminti augalams skirtą tirpalą. Anot jos, tinkamai paruoštas mišinys gali aprūpinti augalus kalciu, kuris svarbus jų augimui ir vystymuisi.

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Vis dėlto prieš naudojant tokias namines trąšas verta žinoti, kaip jas paruošti ir kuriems augalams jos gali netikti, rašoma mirror.co.uk.

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FOTOGALERIJA. Augalai kiaušinio lukšte

Kaip iš kiaušinių lukštų pasigaminti trąšų?

Ifzaal ragina neišmesti kiaušinių lukštų, verčiau panaudoti juos naminiam augalų trąšų mišiniui gaminti.

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„Kitą kartą, kai suvalgysite kelis kiaušinius, darykite tai! Jūsų sodas jums padėkos!“ – vaizdo įrašo antraštėje rašė ji.

Pirmiausia kiaušinių lukštus reikėtų gerai nuplauti, kad neliktų kiaušinio likučių. Tuomet juos reikia visiškai išdžiovinti. Tai gali užtrukti apie 24 valandas, tačiau procesą galima paspartinti lukštus pašildžius orkaitėje ant silpnos ugnies.

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Kai lukštai visiškai išdžiūsta, juos reikia sutrinti į smulkius miltelius. Tuomet suberti į ąsotį ir pamažu įpilti šiek tiek baltojo acto. Mišinys turėtų pradėti šnypšti – tai įprasta reakcija, vykstanti actui reaguojant su kiaušinių lukštuose esančiu kalcio karbonatu.

Mišinį reikia palikti, kol šnypštimas visiškai liausis. Pasak Ifzaal, tai gali užtrukti porą valandų, tačiau tirpalą galima palikti ir per naktį.

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Galiausiai skystį reikėtų perfiltruoti per muslininį audinį, sietelį ar kitą tinkamą filtrą į nedidelį indą.

„Taigi, jei atlikote visus šiuos veiksmus, jums liks koncentruotas, tirpus kalcio trąšų mišinys jūsų augalams“, – aiškino Ifzaal.

Kaip tinkamai naudoti naminį trąšų mišinį?

Prieš laistant augalus gautu tirpalu, jį būtina praskiesti vandeniu. Ifzaal rekomenduoja naudoti maždaug vieną dalį tirpalo ir 200 ml vandens.

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Ekspertė paaiškino, kad kalcis augalams svarbus dėl kelių priežasčių. Jis padeda formuotis tvirtoms ląstelių sienelėms, palaiko naujų ūglių augimą ir prisideda prie šaknų bei stiebų vystymosi.

Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad naminis mišinys nėra universali trąša, tinkanti visiems augalams. Jo poveikis priklauso nuo dirvožemio sudėties, augalo poreikių ir to, ar jam iš tiesų trūksta kalcio.

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Kuo kiaušinių lukštai naudingi augalams?

Kiaušinių lukštuose daugiausia yra kalcio karbonato, tačiau juose galima aptikti ir nedidelius kitų mineralų kiekius. Kaip nurodo sodininkai, kiaušinių lukštuose taip pat yra fosforo, magnio, kalio, cinko, geležies ir mangano.

Kiaušinių lukštai gali būti naudingi sodininkystėje, ypač kai siekiama papildyti dirvožemį kalciu. Vis dėlto jų poveikis priklauso nuo to, kaip jie paruošiami. Pavyzdžiui, nesmulkinti lukštai dirvožemyje skyla lėtai, todėl juose esantis kalcis augalams tampa prieinamas ne iš karto.

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Kiaušinių lukštai taip pat kartais naudojami siekiant pakeisti dirvožemio rūgštingumą, tačiau tam reikalingas pakankamas jų kiekis ir tinkamos sąlygos. Vien tik pabėrus lukštų ant žemės, greito rezultato tikėtis nereikėtų.

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FOTOGALERIJA. Sodininkystė

Kuriems augalams kiaušinių lukštų trąšos netinka?

Nors kalcis svarbus daugeliui augalų, ne visiems tinka dirvožemis, kurio rūgštingumas mažesnis. Ekspertai įspėja kiaušinių lukštų nenaudoti vadinamiesiems kalkių nemėgstantiems augalams.

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Tarp jų – mėlynės, rododendrai ir azalijos. Šiems augalams reikalinga rūgštesnė dirva, todėl priemonės, galinčios mažinti jos rūgštingumą, gali būti netinkamas pasirinkimas.

Prieš naudojant bet kokias namines trąšas, verta atsižvelgti į konkretaus augalo poreikius ir dirvožemio savybes. Taip pat nereikėtų manyti, kad kuo daugiau maistinių medžiagų augalas gaus, tuo geriau jis augs – per didelis jų kiekis gali pakenkti.

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