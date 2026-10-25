Kitąmet šliužų neregėsite: kuo skubiau padarykite tai savo sode

Rudenį savo sode vis dar galime pastebėti šliužų buvimo požymių. Apie tai signalizuoja apgraužti arba nykstantys augalai. Be to, šie kenkėjai iš savo slėptuvių išlenda drėgnomis dienomis, todėl pastebėję juos sklype, turėtume imtis atitinkamų veiksmų.
Verta pasitelkti paprastus, namų sąlygomis pritaikomus, tačiau veiksmingus metodus – štai kaip patariama atsikratyti šliužų sode ir užkirsti kelią jų dauginimuisi, rašo top.pl.
Ką svarbu žinoti apie šliužus?
Šliužai sode yra problema, su kuria susiduria daugelis sodininkų. Jie gali tapti tikru galvos skausmu, kai pradeda maitintis mūsų kruopščiai auginamomis gėlėmis ar daržovėmis.
Šliužai gali itin greitai sunaikinti derlių ir paversti niekais visą mūsų darbą. Be to, šie kenkėjai išlieka aktyvūs net iki lapkričio pabaigos.
Verta žinoti, kad vienais metais sąlygos šliužams būna palankesnės, kitais – mažiau palankios. Vyraujant drėgniems orams, kenkėjų bus daugiau. Taip pat, jei jūsų sode yra daug įvairių užkaborių, žinokite, kad šliužai juos nesunkiai suras.
Be to, šliužai dauginasi labai greitai. Todėl negalima nuvertinti net ir nedidelio jų kiekio, nes per trumpą laiką tai gali tapti didele problema. Dėl šios priežasties verta reguliariai tikrinti sodą ir stebėti augalų būklę.
Kaip atsikratyti šliužų sode?
Atminkite, kad šliužai aktyvūs net iki lapkričio pabaigos, o jų kiaušinėliai žiemoja dirvoje, todėl rudenį vis dar turime rūpintis savo sodu.
Tam verta pasigaminti naminį purškalą nuo šliužų – tai paprastas ir veiksmingas būdas kovoti su kenkėjais. Be to, jam pagaminti tereikės česnako ir vandens.
Sumaišę šiuos du ingredientus gausime purškalą, kuris veikia atbaidančiai ir gali būti naudojamas nepakenkiant augalams.
Kitas būdas – vandenyje ištirpinti druską ir ir įmaišyti sodos. Sumaišykite litrą vandens, 2 šaukštus druskos ir 1 šaukštą sodos, tada supilkite mišinį į purkštuvą.
Purškiant vietas, kur šliužai pasirodo dažniausiai, galima jų atsikratyti. Šią procedūrą reikėtų kartoti bent tris dienas iš eilės. Vis dėlto purškalą naudokite saikingai, kad nepakenktumėte kitiems gyviems organizmams ir dirvožemiui.
Įdomus būdas yra ir senos pjaustymo lentelės panaudojimas. Įtrinkite ją greipfruto minkštimu ir padėkite sode. Šis kvapas pritrauks kenkėjus, todėl juos bus lengva kartu su lentele pernešti už sodo ribų ir sunaikinti.
Be minėtų priemonių, taip pat svarbu nepamiršti stebėti dirvožemio būklės ir šalinti įvairias organines liekanas, kurios galėtų tapti maistu kenkėjams.
Atsižvelgiant į tai, kad šliužai žiemoja dirvoje ir ten deda kiaušinėlius, verta ne tik dažnai purkšti naminius purškalus, bet ir perkasti žemę. Taip apsisaugosime nuo suaugusių šliužų pasirodymo pavasarį, nes į paviršių iškelti kiaušinėliai išdžius.
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