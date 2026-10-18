Norite atsikratyti šliužų kieme? Ragina pasisodinti šį augalą

Tarp tokių augalų minimas ir didysis žioveinis – ryškiais žiedais išsiskirianti gėlė, kuri gali būti ne tik sodo puošmena, bet ir viena iš priemonių, padedančių apsaugoti jautresnius augalus, rašoma express.co.uk.
Kokia gėlė gali padėti apsaugoti sodą nuo šliužų?
Didysis žioveinis (lot. Antirrhinum majus) – dekoratyvinis augalas, vertinamas dėl spalvingų žiedų. Jungtinės Karalystės Karališkoji sodininkystės draugija (RHS) šį augalą įtraukia į sąrašą augalų, kuriuos šliužai rečiau pažeidžia.
Tai nereiškia, kad žioveiniai visiškai išnaikina šliužus ar neleidžia jiems patekti į sodą. Vis dėlto sodininkams, ieškantiems būdų sumažinti augalams daromą žalą, verta atsižvelgti į tai, kokius augalus renkasi auginti.
RHS rekomenduoja pirmiausia apsaugoti tuos augalus, kurie šliužams patraukliausi, pavyzdžiui, jaunus daigus ir minkštus lapus turinčias daržoves. Taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti dirvožemį ir mažinti šliužams palankių slėptuvių skaičių.
Kodėl rudenį šliužų galima pastebėti daugiau?
Šliužams palankios drėgnos ir švelnios oro sąlygos. Jie dažnai aktyvesni naktį ar po lietaus, o dieną slepiasi po nukritusiais lapais, vazonais, lentomis ir kitose drėgnose vietose.
Todėl pastebėjus apgraužtus augalus verta patikrinti aplinkines slėptuves. Reguliarus sodo tvarkymas, tinkamas laistymas ir augalų apsauga gali padėti sumažinti žalą.
RHS pataria augalus laistyti ryte, o ne vakare. Taip dirvos paviršius iki nakties spėja pradžiūti, todėl šliužams susidaro mažiau palankios sąlygos judėti ir maitintis.
Alaus gaudyklės – vienas iš siūlomų būdų
Sodininkai šliužams gaudyti kartais naudoja alaus gaudykles. Tam į žemę įkasamas nedidelis indas, į kurį įpilama alaus.
Jo kvapas gali privilioti šliužus, tačiau toks metodas turi trūkumų: į indus gali patekti ir kitų smulkių gyvūnų.
Jeigu tokios gaudyklės naudojamos, reikėtų jas reguliariai tikrinti ir įrengti taip, kad būtų kuo mažesnė rizika pakenkti kitiems sodo gyventojams.
Svarbu nepamiršti, kad šliužai yra natūralios ekosistemos dalis ir patys tampa maistu paukščiams, ežiams, varliagyviams bei kai kuriems vabalams.
Todėl tikslas turėtų būti apsaugoti pažeidžiamus augalus, o ne bet kokia kaina sunaikinti visus šliužus.
Ar verta naudoti chemines granules?
Cheminės priemonės gali padėti kontroliuoti šliužų populiaciją, tačiau jų naudojimas kelia klausimų dėl poveikio aplinkai ir kitiems gyvūnams.
RHS nerekomenduoja šliužų granulių, įskaitant kai kurias ekologiškomis vadinamas priemones, nes jos gali neigiamai veikti sodo gyvūniją.
Vietoj to rekomenduojama derinti kelis būdus: rinktis mažiau šliužams patrauklius augalus, apsaugoti jaunus daigus, tinkamai laistyti ir palaikyti sode tokią aplinką, kurioje klestėtų natūralūs šliužų priešai.
Didysis žioveinis gali būti vienas iš pasirinkimų planuojant gėlyną, tačiau vienos gėlės nepakaks, jei šliužai jau gausiai įsikūrę sode. Veiksmingiausia ieškoti kelių tarpusavyje derančių sprendimų.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt