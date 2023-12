Skiepas nuo gripo: neįprasta, bet vertinga dovana

REKLAMA

Įkvėpta klientų praktika

„Siekiant, jog imunitetas susiformuotų dar prieš prasidedant šaltajam sezonui, kuris įprastai sutampa ir su padidėjusiu susirgimų laikotarpiu, pats tinkamiausias laikas skiepytis yra ruduo. Visgi pagauti darbų ir kasdienių rūpesčių, pačiu idealiausiu laiku pasiskiepyti nuo gripo žmonės dažnai nespėja. Tad būtent dabar, kai sukame galvas, kaip šventiniu laikotarpiu pradžiuginti artimuosius, kviečiu ilgai nelaukti ir paversti skiepą nuo sezoninio gripo prasminga dovana“, – dalinasi vaistininkė Jovita Aleknienė.

Anot jos, tokiam kvietimui ją įkvėpė praktikoje jau pasitaikę keli atvejai, kai klientai įsigyja įprastinį dovanų kuponą sakydami, kad įteikdami jį, savo brangiam žmogui linkės sveikatos ir kvies kuponą panaudoti skiepams.

„Šventiniu laikotarpiu brangiems žmonėms ne retas iš mūsų dovanojame daiktus, skanėstus, patirtis, o aš kviečiu investuoti į sveikatą. Dovana nebus brangi, tačiau galinti prisidėti apsaugant jums brangius žmones nuo nemalonių gripo simptomų ar net komplikacijų“, – pasakoja J. Aleknienė.

Susirgimų pikas – žiemą, bet stiprinti apsaugą galima ir dabar

Specialistai taip pat primena, kad Lietuvoje gripo sezonas prasideda spalį (40-ąją kalendorinę metų savaitę) ir tęsiasi iki kitų metų gegužės mėn. (20-osios metų savaitės). Didesnis sergamumas peršalimo ligomis prasideda rudenį, o sergamumo pakilimas, kaip įprasta, fiksuojamas žiemos mėnesiais.

„Svarbu nepamiršti, kad skiepas nuo gripo yra veiksmingas apie 12 mėnesių, vakcina pradeda veikti per dvi savaites, o galutinai imunitetas sustiprėja per mėnesį, tad jūsų dovana artimieji džiaugsis praktiškai iki kitų švenčių. Patogu ir tai, kad norint pasiskiepyti nebereikia vykti į gydymo įstaigas – pakanka iš anksto užsiregistravus atvykti į skiepijančią mūsų vaistinę, kur per 20 minučių vaistininkas klientą paskiepys“, – priduria J. Aleknienė.

Ji taip pat teigia, kad kasmet Lietuvą pasiekia vis kita gripo atmaina, todėl ir vaistinėse kiekvienais metais skiepijama naujai sukurtomis sezoninio gripo vakcinomis, galinčiomis apsaugoti nuo pakitusio viruso.

Jovitos Aleknienės patarimai, kaip tinkamai pasiruošti vakcinacijai:

Dėvėkite rūbus trumpomis rankovėmis, kad būtų patogu paruošti ranką skiepijimui;

Prieš skiepijimą vartokite daugiau skysčių, gerai pavalgykite ir išsimiegokite – tai gali padėti sumažinti šalutinę reakciją;

Paprašykite, kad skiepą leistų į nedominuojančią ranką, kadangi po skiepo ją gali skaudėti;

Dieną prieš/po skiepo venkite fizinio krūvio;

Jei skiepijimo dieną jaučiate peršalimo simptomus – nesiskiepykite.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, sergančiųjų gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) skaičius reikšmingai auga. 48-ąją šių metų savaitę (lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d.) bendras sergamumo rodiklis siekė 1603,0 atvejo 100 tūkst. gyventojų, 47-ąją savaitę (lapkričio 20–26 d.) jis buvo mažesnis – 1404,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Skiepams nuo gripo galima užsiregistruoti nemokamu telefonu 8 800 50005. Skiepijančių vaistinių sąrašą ir registraciją vakcinacijai nuo gripo galima rasti čia.