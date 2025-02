Šiuos tyrimus šeimos gydytojas turi paskirti nemokamai: žino ne visi

Kartą per metus gydytojas atlieka kompleksinį sveikatos įvertinimą, o kas dvejus metus – papildomus tyrimus, padedančius anksti nustatyti įvairias ligas.

Nemokamos paslaugos pas šeimos gydytoją

Pasak Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, jeigu apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas atvyksta profilaktiškai pasitikrinti sveikatos su ligonių kasa sutartį turinčioje gydymo įstaigoje, kurioje yra prisirašęs, tai šeimos gydytojas:

„Kartą per 1 metus turi suteikti kompleksines paslaugas: pamatuoti kraujo spaudimą, svorį, ūgį, atlikti burnos apžiūrą, suaugusiesiems paskirti elektrokardiogramą, ištirti cholesterolio kiekį kraujyje, t. t.

Kartą per 2 metus gali profilaktiškai skirti bendrą kraujo tyrimą, atlikti odos ir matomų gleivinių apžiūrą, kt.“.

Be to, įraše priduriama, kad atsižvelgiant į žmogaus amžių, kartą per 1 ar 2 metus taip pat gali būti skiriami šie tyrimai:

regėjimo aštrumo patikra;

klausos patikra;

bendras šlapimo tyrimas;

gliukozės kiekio kraujyje tyrimas;

suaugusiesiems – akispūdžio matavimas;

moterims – krūtų patikra ir apčiuopa.

Taip pat Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, moterims nuo 20 metų skirtina kasmetė ginekologinė apžiūra.

„Šeimos gydytojas primena, kada reikia pasitikrinti pagal nemokamas ligų prevencijos programas:

gimdos kaklelio,

krūties,

storosios žarnos,

prostatos vėžio

širdies ir kraujagyslių ligų.

Visas šias paslaugas apmoka ligonių kasos“, – priduriama įraše.

Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos