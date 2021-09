Šiuo mišiniu palaistykite savo rožes: rezultatas tikrai nustebins

Panaudoti kavos tirščiai yra puikios organiškos trąšos – jų gauti lengva ir pigu, žinoma, jei mėgstate ir namuose geriate kavą, rašoma doityourself.com.

Kaip pasigaminti trąšų ir kavos tirščių

Yra keletas būdų kavos tirščius panaudoti trąšoms. Galima juos dėti į kompostą su kitomis organinėmis atliekomis iš virtuvės, o tada šį mišinį dėti aplink rožių krūmus.

Kitas metodas yra naudoti tiesiog grynus kavos tirščius. Taip pat galima tris dalis kavos tirščių sumaišyti su viena dalimi medienos pelenų, ir šį mišinį įmaišyti į dirvą aplink rožynus.

Dar vienas būdas – 300 gramų kavos tirščių išmaišyti 20 litrų vandens ir šiuo mišiniu laistyti rožių krūmus maždaug du kartus per mėnesį.

Kodėl kavos tirščiai yra naudingi rožynams?

Kavos tirščiai padeda rožių krūmams todėl, kad juose yra daug vandenilio. Rožėms reikia neutralios arba rūgštingos dirvos, o į dirvą įmaišius kavos tirščių pakeliamas jos rūgštingumas. Kavos tirščiai taip pat atpalaiduoja dirvą – taip rožių šaknims augti atsiranda daugiau vietos, jos gauna daugiau maistingųjų medžiagų.

Be to, nors gali atrodyti keista, bet vabzdžiai ir įvairūs kenkėjai kavos nemėgsta. Kava yra vienas tų produktų, kuriuos žmonės mėgsta, bet įvairūs kenkėjai nesigundo ieškoti virtuvėse ar soduose. Dėl visų šių priežasčių kavos tirščiai labai padeda rožėms augti vešliau.

Galima rizika

Visada išlieka rizika, kad kavos tirščių panaudosite per daug ar per dažnai. Nepamirškite, kad šios trąšos svarbiausia savybė yra tai, kad ji veikia dirvos pH. Jei kavos tirščių pridėsite per daug, dirva gali būti pernelyg rūgštinga, todėl vienam rožių krūmui daugiausia naudokite 1–2 puodelius.

Dar vienas dalykas, kuris gali nutikti dėl kavos tirščių pertekliaus, yra pelėsio atsiradimas. Taip nutinka, jei kavos tirščiai patenka ne tiesiogiai į dirvą.

Kur gauti kavos tirščių

Jei kavos nemėgstate, bet norite tirščiais tręšti rožes, galite paprašyti kavą geriančių draugų, kad jie jums jų surinktų. Kad ir iš kur gautumėte savo kavos tirščius, jie tikrai bus pravartus dalykas – kavos tirščiais puikiai pamaitinsite savo rožes ir tai greičiausiai nieko nekainuos.